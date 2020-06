Feligreses de Izamal y Tekal celebran a la Virgen María

Clausuran el mes mariano con unas misas y ofrendas

IZAMAL.— La imagen de la Virgen de Izamal fue subida a su camarín anteayer domingo, luego de la misa vespertina de clausura de los festejos del mes mariano que los frailes Fidel de Jesús Rutiaga Ojeda y Juan Pablo Chávez, ministro provincial y guardián de la venerada imagen, respectivamente, oficiaron en el convento franciscano San Antonio de Padua.

Antes, el sábado 30 de mayo, el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega ofició la misa del aniversario 50 de la coronación de Nuestra Señora de Izamal como patrona de la Arquidiócesis de Yucatán.

En la celebración estuvieron el obispo auxiliar, Pedro Mena Díaz, y el Vicario de la Arquidiócesis, Candelario Jiménez Jiménez.

En Sitilpech, comisaría de Izamal, la imagen de la Virgen María fue bajada de su nicho el 1 de mayo a las 5:30 de la tarde y durante 31 días se le realizaron novenas en la iglesia de San Jerónimo.

Debido a la cuarentena por la pandemia de Covid-19, para cada novena solo pudieron ingresar a la iglesia las dos rezadoras y la nochera.

Este año fue una festividad diferente, pues las campanas de la iglesia no repicaron para llamar a los fieles a acudir a las novenas.

Hasta 2019, cada 30 de mayo en la tarde ingresó un gremio en honor de la Virgen María y, tras rezar un rosario, salía de la iglesia de San Jerónimo, y el 31 de mayo se celebraba una misa y se hacía la procesión con la imagen de la Virgen en esta comisaría.

Este año, el gremio entró con un estandarte y 20 velas de cera de abeja, pero sin hacer la procesión en las calles, por la pandemia.

Como marca la tradición, dejaron sus ofrendas en la iglesia para cumplir con su promesa a la Virgen.

Los socios del gremio le donaron un camisón, vestido, manto y mantilla a la Virgen María, además de un arco de flores y macetas de rosas naturales.

Anteayer domingo, fray Mario Gabriel Moo Chalé, párroco del convento de Izamal, ofició una misa a puerta cerrada en la iglesia de Sitilpech.

El párroco agradeció que este año, aunque en circunstancias diferentes, los fieles no se olvidaron de celebrar a la Virgen María. “Pase lo que pase no abandonamos a nuestra madre porque ella no lo hará nunca”, añadió.

Tras la misa, los custodios subieron la imagen de la Virgen María a su nicho.

En Tekal de Venegas, en la entrada principal de la parroquia San Pedro se instaló, en la noche del sábado 30, un altar con una enorme imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de los tekaleños, y una M grande.

Fieles católicos llegaron para dejar sus veladoras ante la imagen de su patrona.— José Candelario Pech Ku