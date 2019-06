Encuesta, mimos, trípticos y cuentos llegan a Izamal

IZAMAL.— Con una reunión y una feria que incluyó pantomima, teatro y otras actividades, anteayer lunes en la tarde se presentó el proyecto del Tren Maya en Palacio Municipal.

En el Gran Salón Izamal, Aarón Rosado Castillo, enlace territorial del Tren Maya en Yucatán, presidió una reunión con representantes de algunos sectores de la sociedad para hablar de los alcances del Tren Maya.

Asistieron Mario Armando Rejón Torres, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, nueve regidores, directores municipales, médicos del IMSS, un representante de la Universidad Tecnológica del Centro, uno de los artesanos, una supervisora escolar y unos cuatro dueños de restaurantes u hoteles.

Llamó la atención que no asistió el comisario ejidal de Izamal, José Wílliam May Gorocica, ya sea porque decidió no ir o no fue invitado, pues venció al candidato del Ayuntamiento en las elecciones de agosto de 2018.

En la reunión se dijo que al hacer el Tren Maya se respetará la ley ambiental.

Se destacó que Yucatán es un alto productor de pavos, pollos y cerdos.

Se dijo que se buscará consolidar a Izamal, que éste tiene importancia en el proyecto turístico y a Izamal se le debe mucho por su riqueza cultura, prehispánica, social, religiosa.

Simultáneamente, en el patio exterior del Gran Salón Izamal, se hizo la Feria del Tren Maya.

Fue una jornada cultural en la que se vio a mimos, payasos, cuenta cuentos, encuestas y entrega gratuita de medicinas y trípticos.

Se dijo que el proyecto del Tren Maya propiciará la llegada de servicios básicos a poblaciones que hoy carecen de ellos.— J.C.P.K.