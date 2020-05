Festejo sin regalos ni visitas

Cerrados tiendasy panteones porel Día de la Madre

VALLADOLID.— Los negocios que están cerrados y que no son esenciales no abrirán sus puertas el sábado y domingo, en la víspera y el Día de la Madre, debido a la contingencia por el Covid-19, de modo que no tiene caso que la gente salga a tratar de comprar regalos.

Del mismo modo permanecerá cerrado el cementerio general ya que hay mucha gente que acostumbra visitar las tumbas de sus madres para llevarle flores y encender veladoras en esos días, de modo que no tiene caso que intenten acudir al camposanto porque no podrán entrar.

Como hemos publicado en su momento, por la contingencia sanitaria el estado y el municipio han decretado diversas medidas para evitar la concentración de gente; por ello se ordenó el cierre de los negocios que no son esenciales y solo están abiertos tiendas, supermercados, farmacias, hospitales y todo giro esencial.

Como es sabido, el Día de la Madre, desde hace años ha sido un respiro para la economía del sector comercial, sobre todo a los que se dedican a la venta de regalos, ropa, flores, calzado, entre otras cosas, que ven un incremento en sus ventas de hasta un 100% respecto a un día normal.

La mayoría de los comercios de los giros ya mencionados, esperan el Día de la Madre porque saben que sus ventas aumentarán, ya que mucha gente sale a comprar lo necesario para regalar, sin embargo ahora todo será diferente, pues no lo podrán hacer, incluso en redes sociales y otros medios se está exhortando a la gente a que tampoco se les ocurra salir a comprar algún pastel para festejar el día, pues eso podría significar sitios de contagio, y entonces, la situación se complicaría y la contingencia no terminaría en los tiempos previstos.

El municipio envió un comunicado que indica que teniendo muy en cuenta la situación por la contingencia sanitaria que se atraviesa, el Ayuntamiento mantendrá cerrados los cementerios de la ciudad durante los días 9 y 10 de mayo.

Se sabe que en fechas clave, como el Día de la Madre, la gente acostumbra acudir a los cementerios para visitar a sus fieles difuntos.

Por tal motivo y cumpliendo el objetivo de evitar aglomeraciones y prevenir contagios de Covid-19 en el municipio, esos espacios permanecerán cerrados durante los días ya mencionados.

Siguiendo la encomienda del presidente municipal, Enrique Ayora Sosa, el jefe del departamento de cementerios, Daniel Dzul Caamal, indicó que desde que inició la contingencia sanitaria se determinó cerrar el acceso de las visitas a los panteones para evitar aglomeraciones y contagios.

“Dicha medida permanecerá en estas fechas de festividad”, resaltó.

Cabe recalcar que la medida aplica solo para visitas, ya que los servicios por cualquier tipo de trámites continúan en la oficina administrativa, siempre bajo los protocolos sanitarios correspondientes para cuidar y proteger la salud de los usuarios.

De igual forma, el servicio de inhumación se efectúa bajo un estricto control en el ingreso del número de personas, evitando la presencia de niños y adultos mayores.

El alcalde, Enrique Ayora, agradeció la comprensión y colaboración de la gente, y comentó que se implementan las medidas necesarias que permitan superar la situación que vive y afronta Valladolid.— Juan Antonio Osorio Osorno