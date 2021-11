Realizan festival de Buceo Sustentable en Cenotes en Yucatán

MÉRIDA.- Organizadores del tercer Festival de Buceo Sustentable en Cenotes consideraron que Yucatán ya empezó a desarrollar la vocación turística de estos recursos naturales con fines económicos, pero su aprovechamiento debe

de ser en forma responsable.

En rueda de prensa José Antonio Ceballos Uc, director de Buzos Técnico Deportivos de Yucatán; Toshio Julián Yokoyama Cobá, director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y el instructor José Palacios dieron detalles del tercer festival de buceo en cenotes, un evento que cada vez tiene mayor apoyo, promoción y beneficio a las comunidades donde se ubican los cenotes que visitan.

El festival, que será del 12 al 15 de este mes, será en el hotel sede, el Holiday Inn Express de la calle 60 con 57 y 55. Contará con 60 buzos aficionados, profesionales y certificados de Ciudad de México, Guadalajara, Quintana Roo y Yucatán, entre otras entidades; además explorarán las aguas profundas y cuevas misteriosas de los cenotes de Tekit, Tecoh y Homún en las modalidades de scuva, buceo libre, apnea y nado.

La inauguración será el viernes 12, a las 7 de la noche, en el hotel sede. El festival de buceo tiene varias actividades, como talleres, enseñanza del buceo en alberca, conferencias sobre artículos y tecnologías de esta actividad.

Ceballos Uc dijo que el primer objetivo de este festival es que el buceo sea una actividad sustentable y educativa para que la comunidad valore la importancia de cuidar este recurso natural, lo cuide, lo conserve y sepa que es un atractivo turístico que puede generar ingresos para sus habitantes.

“Yucatán tiene una gran fuente de recursos naturales con más de 3,200 cenotes registrados, pueden contribuir a la economía de las comunidades rurales, pero hay que usarlos de forma responsable, no dejar que mueran los árboles que lo rodean, no dejar basura porque se va al cenote, no usar desodorantes cuando entran al agua ni usar insecticidas cerca del acuífero”, señaló.