Fiesta popular, sin definir: en Sitilpech aún no confirman la cancelación

SITILPECH.— Los tradicionales gremios que se realizan en esta comisaría de Izamal en honor del Cristo de la Exaltación podrían suspenderse debido a la contingencia por el Covid-19.

En años anteriores, los gremios se realizaban desde los fines de agosto hasta el 16 de septiembre.

Los presidentes organizan su participación durante un año, ya que tienen que reunir recursos para la compra de ganado vacuno, cerdos, pavos, pollos, así como chile rojo y otros ingredientes para preparar relleno negro.

También se necesita maíz para hacer las tortilla a mano y flores para los arreglos florales.

En algunas ocasiones se dona un pabellón o estandarte.

También es importante la limpieza de los terrenos y la compra de leña.

Algunos gremios acostumbran contratar grupos musicales en la ciudad de Mérida para bailes gratis, como parte de su promesa.

Los gastos oscilan entre los 50 mil y 150 mil pesos, incluso el uso de pirotecnia aumenta los gastos.

La tradicional fiesta de esta comisaría atrae a gente de varias partes de Yucatán y estados vecinos.

“Estamos preocupados, el ayuntamiento de Izamal ni siquiera se ha dado cuenta del problema al que nos enfrentamos, están en su mundo, no han declarado si se hace o no la fiesta, hay un montón de chismes y rumores, pero creo que si el Ayuntamiento va a cancelar la fiesta que lo diga y no pasa nada, sabemos entender, pero que solo se estén haciendo guaje, sabemos que no se hará por el coronavirus pero que lo digan, nadie se enojara”, destacaron presidentes de varios gremios.

“El tiempo es corto, es imposible hacer lo que se planea, creo que mejor que nos digan por escrito, si no nos quieren juntar, para saber cómo indicarles a nuestros socios que procederá porque igual están preocupados”, agregaron.

Sin embargo, hasta ahora la comuna de Izamal que preside el alcalde Fermín Humberto Sosa Lugo no ha manifestado la cancelación de la fiesta popular, lo que preocupa a los 22 presidentes de gremios, ya que consideran que el tiempo es muy corto, por lo que prefieren recibir indicaciones lo antes posible.

Por el lado religioso se sabe que en estos días se decidirá la situación.

Las misas serán a puerta cerrada sin la presencia de fieles en el interior de la iglesia de San Jerónimo.— José Candelario Pech Ku