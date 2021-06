Filas por gasolinas en Izamal

Solo la estación del Centro tiene aún combustibles

IZAMAL.— En un hecho poco común, una de las dos gasolineras de esta ciudad registra desabasto de gasolinas Magna y Premium.

Anteayer martes en la tarde, automovilistas y motociclistas se llevaron una sorpresa al llegar a la estación de la calle 31 con 50, salida a Mérida, porque les dijeron que se les agotó las gasolinas.

Ante ello, acudieron a la gasolinera de la calle 31 con 44 del Centro, pero para cargar gasolina tuvieron que hacer larga fila, que abarcó dos cuadras y media.

“No sabemos qué pasó en la gasolinera de la salida, está raro el asunto porque nadie explica el desabasto; muchos nos quedamos sin gasolina y tuvimos que conseguir en la otra estación que está en el Centro; aunque hicimos más de una hora haciendo fila, pero conseguimos al menos llenar el tanque del auto”, dijo Miguel Martín.

Marilú Gamboa indicó que “ayer (por el martes) no conseguí, porque ya había hecho fila y, como se tardaba en avanzar, tuve que salirme de la fila y regresar a mi casa porque solo estaban mis hijas con mi mamá, de avanzada edad; hoy (por ayer) regresé a la fila, estoy a 10 autos de llegar a la estación de gasolina, al menos hoy sí tuve éxito”.

Santos Mauricio Chalé dijo: “Un caos se vivió ayer (por anteayer) en la tarde y noche porque no había gasolina en la (gasolinera de la) salida; no vine al Centro porque me dijeron que había una gran fila; para fortuna hoy hice fila en la gasolinera del Centro y logré ponerle $400 de gasolina a mi auto”.

Ayer se observó larga fila de vehículos en la gasolinera del Centro, pero no a gente cargando gasolina en bidones como reserva.

Por la larga fila de vehículos en la calle principal, que proviene de Mérida, por momentos, había caos vial. Policías municipales dirigían el tránsito en esa vía.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Desabasto, por bloqueo

Debido a que trabajadores jubilados bloquean la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex ubicada en la carretera federal Mérida-Umán, desde el viernes 28 de mayo,, no se puede surtir de combustibles al oriente de Yucatán.