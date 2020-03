Filtros relajan la vigilancia

Ninguna orden en Valladolid para impedir el paso

VALLADOLID.— A pesar que el gobierno federal y la Organización Mundial de la Salud han declarado a México ya en la fase 2 de la propagación del coronavirus o Covid-19, al menos en esta ciudad no se ha hecho ninguna restricción en cuanto a la entrada de turistas y visitantes de otros lugares.

En el único retén que está en la carretera libre que viene de Cancún, ubicado en el entronque a la vía que conduce a la comisaría de Yalcobá solo les aplican el termómetro láser a los que llegan para confirmar que no tienen fiebre y que no han tenido.

De acuerdo con un recorrido realizado, el Ayuntamiento mandó instalar retenes o filtros de sanidad en las entradas a la ciudad, pero en los cuatro puntos, según se observó en determinados momentos la vigilancia se relaja.

Sin embargo el gobierno del Estado mandó instalar un módulo de control de salud en la carretera federal libre, justo en el entronque que conduce a la comisaría de Yalcobá, donde hay varias personas especializadas en la detección de personas con fiebre, y que aplican el termómetro láser para detectar casos de fiebre.

Cuestionados al respecto, incluyendo a los agentes estatales, comentaron que no hay restricción para dejar pasar o no a alguien, sin embargo en cuanto se detecte a alguien con temperatura alta o con los síntomas del Covid-19, de inmediato se le pide bajar y se procede en consecuencia a aislarlo y hasta ahora no han detectado nada anormal.

Por cierto la semana pasada, el alcalde, a través de un comunicado, dijo que el único que tiene facultad para impedir el libre tránsito de la gente, es el gobierno federal, de modo que él no lo podía hacer, a pesar de haber recibido numerosos críticas en las redes sociales de la gente que no está de acuerdo con su decisión de no hacerlo.

Luego se hizo un recorrido en los otros retenes instalados por el gobierno municipal y al cuestionar a los que están en los sitios respondieron que no han recibido una orden contraria a lo que están haciendo, en todo caso le comentaron al reportero “pregúntale al jefe”, refiriéndose al alcalde Enrique Ayora Sosa.

En los otros retenes, ubicado en la entrada que viene de Chichimilá y de Mérida, en el toldo permanecen algunas personas que están asignadas al lugar, pero solo están sentadas, acompañadas por agentes municipales, mientras que los conductores de vehículos entran y salen sin problema alguno.

En el centro de la ciudad, casi no hay gente, incluso el parque se nota semivacío, con pocas personas caminando de un lado a otro, igual que en el centro comercial, donde los negocios están abiertos, pero casi sin gente en el interior.— Juan Antonio Osorio Osorno

