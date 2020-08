Fin a vacaciones con el semáforo en rojo

Sugieren mayor control para el transporte público

PROGRESO.— Las vacaciones de verano concluirían este fin de semana porque lo más seguro es que se regrese al semáforo rojo y cerrarán todos los negocios no esenciales por el elevado aumento de casos de coronavirus y la única forma de evitar la propagación es que no haya aglomeraciones, señaló Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de esta ciudad.

Los informes que le han llegado a la dirigencia de la Canaco de esta ciudad es que hoy domingo en la noche se anuncie que Yucatán regresa al semáforo rojo, lo que significa que cerrarán todos los negocios no esenciales y solo quedarán abiertos los comercios de abarrotes y farmacias, los demás serán cerrados por lo menos durante dos semanas.

Ante ese panorama Roberto Sánchez indica que el retorno al semáforo rojo en todo Yucatán, es el fin de las vacaciones de verano, cuyo primer mes, (julio) fue fatídico para todo el comercio, en este puerto hay cero ocupación hotelera, lo que ha propiciado el cierre de varios hoteles que por falta de ingresos no pueden costearse, pagar empleados y consumo de electricidad.

Hay negocios en el puerto, comentó, que ya cerraron porque quebraron, la situación se complicará aún más al retornar al semáforo rojo, pues son pocos los comercios que podrán aguantar, otros podrían no reabrir.

Señaló que el primer mes de las vacaciones no hubo afluencia vacacional, los hoteles no se ocuparon, los restaurantes tuvieron poca clientela, no hubo ganancias, julio fue fatídico para el comercio, fatal por el elevado número de casos y fallecimientos causados por el coronavirus.

Comentó que podría ser que los temporadistas que tienen casas de playa se queden durante este mes, pero tendrán que permanecer en sus casas, pues si se retorna al semáforo rojo, se dispondrá de mayor vigilancia y otras medidas restrictivas.

Indicó que una de las principales causas del aumento de casos de Covid-19, son las aglomeraciones, la cantidad de personas que se concentran en los paraderos, el transporte de pasajeros, son cuestiones que tienen que controlarse para evitar que el coronavirus siga disparándose.

Mencionó que se vive un período de riesgo de más contagios y es urgente que se tomen las debidas medidas, pues hay mucha preocupación porque los hospitales del sector salud han sido rebasados, no hay camas disponibles para atender a los pacientes y eso es alarmante, por eso hay que quedarse en casa, colaborar con las autoridades y acatar las medidas que disponga.— GABINO TZEC VALLE