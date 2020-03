Fiscalía ordena entregar carpeta de investigación de caso del progreseño

MÉRIDA.- A 11 días de la muerte del progreseño Gaspar Avelino Sulub Cimé, la Fiscalía General del Estado puso a disposición de sus familiares, su cuerpo y copias de la carpeta de investigación, para que puedan pasar a solicitarlo y se les entregue en el momento que mejor consideren.

Por otra parte, Beatriz Zavala Peniche directora de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) informó que la familia de esa persona que perdió la vida en un carro patrulla, no ha recurrido a esa institución a solicitar su apoyo, por tanto no se ha considerado atenderlas u otorgarles ayuda alguna.

Declaraciones de los mismos familiares de la persona que perdió la vida el pasado lunes 24 de febrero, informaron que las autoridades seguían sin entregarles el cuerpo y las copias de la carpeta de investigación. La familia condicionó no recibir el cadáver, sí no les entregan también copias del expediente, porque sospechan que Sulub Cimé fue asesinado por los policías cuando lo trasladaban.

De acuerdo con información recabada extraoficialmente en la Fiscalía General del Estado, este viernes se giraron las instrucciones correspondientes, para que los familiares puedan pasar tanto por el cuerpo, como por las copias de la carpeta de investigación.

No se informó cuáles fueron los motivos por los que antes les negaban las copias de la carpeta de investigación a los familiares.

En cuanto a la Comisión de Víctimas su titular informó que, legalmente solo intervienen cuando se presenta una denuncia y las víctimas no tienen un abogado particular que las atienda, que lleve su caso. En este caso no sólo no han acudido a solicitar su apoyo, sino que se entiende que la familia tiene ya un abogado que los asesore.

“Cuando intervenimos como institución, les damos asesoría durante la integración de la carpeta de investigación. Además de acompañamiento y terapia psicológica a las víctimas”, explicó.- David Domínguez Massa

