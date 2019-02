“Focos rojos” en la Ugroy

Actual líder de la unión ganadera “hereda” deuda

TIZIMÍN.— A casi dos semanas de haber tomado posesión como presidente interino de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy), Esteban Abraham Macari encuentra “focos rojos” por “ostentosas obras” que aún se deben.

El líder indicó que tras asumir el puesto, un despacho externo realiza auditorías para revisar las cuentas, condiciones de las farmacias, la planta de alimentos, créditos de aparcería y los demás departamentos.

Abraham Macari dijo que aún no tienen los resultados, pero apenas terminen se darán a conocer pues tampoco se ha hecho la firma formal de la entrega-recepción ya que “todo fue muy rápido” al asumir el cargo.

El líder señaló que hasta ahora no han visto faltantes pero administrativamente “hay un trabajo mal hecho y pone en riesgo el patrimonio de los ganaderos”.

“Presume” obras

Agregó que aunque Luis Cepeda Cruz (exdirigente) habló de la remodelación del edificio de la Ugroy, la planta de alimentos y el complejo ganadero y lo publicó en los medios presumiendo ostentosas obras, hasta ahora nadie sabe el trasfondo.

“En ningún momento dijo que se debe, hay un crédito para remodelación vigente que vence el año en curso. ¿Cómo lo vamos a pagar si no dejó el dinero? No nos consta que haya robado, pero el dato que sí tengo es que nos está dejando una deuda que no sabemos cómo pagar”.

Por otra parte, declaró que actualmente están viendo el proceso de las elecciones que se llevan al cabo en las 25 asociaciones ganaderas.

Hasta ahora hubo elecciones en Cenotillo, Sucilá, Espita, Temozón, Río Lagartos y Loche, donde se están haciendo cambios de presidentes y delegados.

Convocatoria

Según indicó Abraham Macari, este mes deben terminar las elecciones en todas las asociaciones y el 3 de marzo está programada la convocatoria para la asamblea ordinaria en la Ugroy.

Incluso comentó que como hay ciertos acuerdos, solo será su ratificación como presidente con el nombramiento de los que integrarán su nueva planilla

En cuanto a su sentir en estas dos semanas al frente de la Ugroy, declaró que tiene una responsabilidad enorme pues representa a más de 4 mil socios.

“Me siento contento, hay mucha carga de trabajo, no lo voy negar, pero estoy preparado, listo y capaz para sacar adelante a los ganaderos y les digo que todo va a ser con honestidad, transparencia y lo que haya que decir y mostrar se hará”.

El líder aclaró que si algo se tiene que solucionar lo hará para que la unión mejore.— WENDY A. UCÁN CHAN