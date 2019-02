Fomentan lengua maya

Concurso cívico entre escuelas de Pueblo Mágico

IZAMAL.— En la unidad deportiva de este Pueblo Mágico se llevó al cabo el jueves, el concurso y demostración de escoltas e himno nacional en lengua maya.

Las niñas portaron hipiles, ternos, incluso algunas calzaron zapatos bordados, y los niños vistieron alpargatas, pantalón y camisa blanca. Las escuelas bilingües que participaron fueron los Jardines de Niños Benito Juárez García, de Citilcum; Kan-Lol, de San José Oriente; Kukulkán, de Sitilpech; Jacinto Pat, de Sudzal; Manuel Antonio Ay, de Tepakán; y de Tunkás y Cuauhtémoc, las escuelas Zacil–Ha y Sayabil-Cambal. Las escuelas primarias participantes fueron Lázaro Cárdenas del Río, Felipe Carrillo Puerto y Emiliano Zapata, de Tunkás, San José Oriente y San Antonio Chuc.

Padres de familia animaron con aplausos las demostraciones de los participantes. La jornada se inició con los honores a la bandera; la alumna Aleyda Graciela Cen May realizó el juramento, y el docente Ángel May May entonó el Himno Nacional.

Al evento cívico acudieron el alcalde Fermín Humberto Sosa Lugo; el supervisor de la zona 021, Galdino Hernández de la Rosa; y el regidor de Educación y Cultura, Luis Cauich.— José Candelario Pech Ku