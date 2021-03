Forman filas en un banco unos 100 vallisoletanos

VALLADOLID.— Rostros contentos fue lo que se observó ayer en las puertas de un banco, luego que decenas de jóvenes acudieron a cobrar su pago mensual de 4,310 pesos del programa federal “Construyendo el Futuro”, que reciben personas de entre 18 y 29 años de edad que de alguna manera están en periodo de capacitación, a fin de trabajar en el futuro.

En esta ciudad unas 100 personas, entre hombres y mujeres, acudieron para cobrar sus apoyos.

Ellos comentaron estar contentos, luego que les avisaron del pago, incluso no respetaron la sana distancia al formar fila para retirar su dinero.

Como se sabe, el programa federal “Construyendo el Futuro” es para las personas que no estudian ni trabajan en empresas e instituciones y acuden a una capacitación al menos por un año, lapso en el que reciben pagos mensuales de $4,310, con el objeto que se desarrollen previo a comenzar a laborar.

Cuando se inició el proyecto, algunas de estas personas no acudían a los centros de trabajo donde fueron requeridos; sin embargo, los Servidores de la Nación visitaron las empresas donde supuestamente estaban asignados y se detectó que muchos no iban, por lo que algunos fueron dados de baja. En este sentido se sabe que varios de ellos son solapados por los mismos empresarios cuando se realiza la visita, ya que en ocasiones se argumenta que están cubriendo otras comisiones justo el día de la verificación, a fin de que no se les quite a los empresarios.

En varias empresas donde están asignados los becados no les conviene que se les retire al personal incumplido, porque de alguna manera los ayudan en sus negocios sin que ellos paguen ningún peso.

Cabe mencionar que también hay empresarios que no los solapan y los obligan a cumplir con su compromiso pese a que no tienen la certeza que serán contratados dentro de un año en donde están asignados.

Ante este panorama, los becados están contentos debido a que están obteniendo un recurso, sobre todo ahora que hay mucho desempleo en la región.

Por cierto, según se averiguó en una tienda de materiales de construcción, hay obreros que se emplean en ese tipo de empresas como cargadores, pero solo acuden unos días y luego renuncian al ver el esfuerzo que se requiere, con el argumento que en el proyecto del tren maya pagan un poco más y es menos ruda la jornada.