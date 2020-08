Fraude a ''casi todo Tinum'': nueva protesta hoy por unos pagos

TINUM.— Aún no hay respuesta de las autoridades municipales a las acusaciones de pobladores por supuestos apoyos económicos que nunca les fueron entregados, que según documentos publicados con copias en poder de los quejosos se dieron el año pasado.

Como se publicó ayer, más de 100 personas se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir a la alcaldesa Natalia Mis Mex una explicación por una lista publicada en el portal oficial del Ayuntamiento donde aparecen más de 200 personas que supuestamente habrían recibido ayudas en efectivo, con montos que van de 600 a 1,200 pesos.

Lo que causó la indignación de los vecinos de la comunidad es que dichos apoyos económicos no fueron entregados, únicamente se les dio paquetes de despensas y, dijeron, se les hizo firmar documentos y entregar copias de su credencial de elector.

De acuerdo con las declaraciones de la maestra Mariela Pech Uh, quien encabeza un comité de personas, se habla de un desvío de recursos de alrededor de dos millones de pesos por apoyos que nunca recibieron los habitantes, incluso hay nombres que se repiten más de una vez.

Tomasa Chan Dzib, una de las afectadas, dice que hasta ayer el comité seguía recabando firmas de personas que están en la lista y no recibieron tal apoyo.

La mujer explica que fue su hija quien le dijo que en la red social Facebook estaba circulando una lista donde aparecía su nombre y el de su esposo, José Trinidad Nájera Can, con montos de dinero que no cobraron.

“Mi hija me estaba preguntando que dónde puse el dinero que me dieron, que según dos veces me tocó: uno de 900 y otro de 700 pesos. Es una real mentira, yo no cobré nada, ni mi esposo”.

“Yo hice coraje, estoy en un programa de un vivero donde trabajo de 7 de la mañana a 1 de la tarde y cómo es posible que hayan jugado con nosotros de esa manera. Lo único que me dieron son despensas”.

“No entiendo por qué nos hacían firmar cuatro papeles, incluso se portaban muy amables porque a veces nos llevaban las despensas hasta nuestras casas y ahí firmábamos y dábamos la copia de nuestra credencial”.

“En estas listas aparece el nombre de casi todo el pueblo, la gente está muy molesta. Ahora sí queremos que nos den ese dinero que nos corresponde”, expresa.

Tomasa Chan comentó que hasta ayer ya se habían recabado buen número de firmas y según los rumores es que se pagará una parte, pero no tiene la certeza de que eso sea cierto.

La afectada manifestó que la gente ya está convocada para hoy sábado a las 10 de la mañana para ir con pancartas y hacer otro plantón en Palacio Municipal.

Ayer se buscó al expresidente municipal Evelio Mis Tun, padre de la actual alcaldesa Natalia Mis Mex, quien respondió al llamado, pero se disculpó diciendo que no haría declaraciones al respecto.

También se trató de localizar a la alcaldesa en el número telefónico que aparece en la cuenta oficial del Ayuntamiento pero nadie contestó.— WENDY UCÁN CHAN

Tinum Conflictos

En Tinum se han dado varios conflictos en lo que va de la actual administración.

Dispensario en Pisté

En Pisté, un grupo de opositores al Ayuntamiento impidió que se construya un dispensario médico en un terreno. Las autoridades los identifican como seguidores de líderes priistas.

Ocupación en Xalacoop

En Xcalacoop, un grupo de gente inconforme con el reparto de apoyos oficiales tomó el comisariado. También fueron identificados como priistas por las autoridades municipales, que afirman “buscan desestabilizar” al gobierno de Natalia Mis Mex.

Denuncia

Por la ocupación del edificio del comisariado de Xcalacoop, las autoridades municipales encabezadas por Natalia Mis interpusieron una denuncia por robo de apoyos y usurpación de funciones.

Choque con el INAH

El padre de la alcaldesa, el comisario ejidal Evelio Mis Tun, encabezó hace unos meses una protesta contra el INAH por la clausura de locales en Pisté.