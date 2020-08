Freddy Ruz da su informe a través de redes sociales

Busca abatir los rezagos de Umán

Ante la contingencia del Covid-19, en esta ocasión el alcalde Freddy Ruz Guzmán rindió su segundo informe de gobierno a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Umán, en el que estuvo presente Jorge André Díaz Loeza, secretario de Desarrollo Rural, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, de acuerdo con un comunicado.

El primer edil dijo que su prioridad es dejar las bases para que Umán siga avanzando y lograr abatir los rezagos en infraestructura, por ello, anunció la realización de obras que efectuará gracias al ahorro y al manejo de los recursos.

Entre ellas está la construcción de 6,270 m2 en calles para mejorar la movilidad de los ciudadanos, la inversión de más de 2 millones pesos para adquirir lámparas nuevas y seguir iluminando la ciudad y la construcción del nuevo mercado en la colonia San Francisco que permitirá reactivar la economía y generar mayores oportunidades para la gente que quiera emprender un negocio.

El concejal mencionó que a pesar de las adversidades siempre ha trabajado de cerca de la gente y por aquellos que menos tienen, es por eso que agradeció al gobernador Mauricio Vila por todo el apoyo brindado, por no dejar solos a los umanenses y cumplir con los compromisos de campaña como son la construcción del nuevo libramiento de la carretera Umán-Hunxectamán con una inversión de más de 30 millones de pesos, el consultorio médico 24/7, acciones de vivienda y muchos apoyos más que en conjunto han efectuado.

Además indicó que en este segundo año de su gobierno se adquirieron cuatro patrullas nuevas para reforzar la vigilancia y se creó el programa de “Seguro al Mototaxi” para que cada agrupación pueda responder ante cualquier hecho de tránsito que pudieran tener.

Igualmente, mencionó que a través de la veterinaria municipal se ha realizado la esterilización de más de 800 perros y gatos y más de 450 consultas a un bajo costo.

Con el programa municipal “Nohoch Máak” se brinda un apoyo económico de manera quincenal a más de 100 adultos mayores y en este año con el programa “Peso a Peso”, que efectúa en coordinación con el gobierno del estado, más de 200 productores del municipio se beneficiarán con triciclos, bombas de agua, carretillas, láminas y otros artículos.

Asimismo sostuvo que con su política de accesibilidad universal entregó aparatos ortopédicos en el que benefició a poco más de 100 personas.

El munícipe destacó que desde el pasado mes marzo se está viviendo una situación extraordinaria por la pandemia del Covid-19 y que desde entonces ha tomado las acciones necesarias para velar por la salud de todos los umanenses.

Campaña

En ese sentido expuso que emprendió una campaña de difusión de las medidas de prevención y colocó túneles sanitizantes en las zonas de mayor flujo de gente, así como realizar operativos para vigilar que las empresas cumplan con los protocolos señalados por las autoridades federales y estatales.

También señaló que, en apoyo a la economía de las familias, se dio a la tarea de llevar despensas a los hogares de quienes estaban siendo afectados por la contingencia al perder sus empleos o no poder generar ingresos y la instalación de comedores comunitarios donde se ofrece alimentos de manera gratuita a las familias que más lo necesitan.

Manifestó que en coordinación con el Gobierno del Estado se entregaron en cinco ocasiones despensas casa por casa en todas la comisarías, fraccionamientos y colonias.

De igual modo, enunció que durante el tiempo en que el mercado municipal estuvo cerrado se dieron a la tarea de desinfectar cada área y dar mantenimiento general a las instalaciones, lo que permitió que hoy en día se cuente con un mercado en óptimas condiciones.

Igualmente, el munícipe verbalizó que en los hogares en donde lamentablemente han enfrentado esta enfermedad y han perdido algún miembro de la familia, se les ha apoyado con la desinfección completa de la vivienda y se han adquirido 3 tanques de oxígeno para brindar una atención oportuna de primer respondiente en los casos que así lo requieran.

“Los invito a que juntos sigamos escribiendo la historia de un Umán moderno, siempre he dicho que el que no nace para servir, no sirve para vivir y yo soy un servidor que siempre está dispuesto a dar las batallas que se requieran para que, a mi país, y para que a mi municipio le vayan mejor porque solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar y yo seguiré luchado todos los días por mi ciudad y por mi país”, finalizó Ruz Guzmán.

De un vistazo

Escuelas

El alcalde Freddy Ruz Guzmán indicó también que se realizó la construcción de las techumbres del jardín de niños “Maa Tubz Cen”, del fraccionamiento Itzincab, y de la primaria “Benito Juárez” en la comisaría de Bolón, haciendo un total hasta el momento de 15 domos edificados.