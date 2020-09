Frustran un robo en Ticul

Detienen a dos que intentaron entrar en predio

TICUL.— Tras una llamada de auxilio, agentes municipales detuvieron a dos ladrones que intentaron entrar en un predio.

El hecho ocurrió ayer a la 1:30 de la madrugada, cuando la vecina Ariana Roja escuchó sonidos extraños afuera de su casa, ubicada en la calle 17 con 18 y 20 de la colonia Obrera.

“El ruido nos alertó. Uno de los ladrones estaba en la calle y el otro, de playera blanca, estaba en el techo”, explicó la vecina.

“Uno de ellos escuchó que estábamos hablando a la Policía, avisó a su amigo y desde el techo se lanzó a la calle y se retiraron en motocicleta.

“Expliqué a la Policía lo que pasó, afortunadamente no me robaron nada, pero estoy harta y fastidiada porque no es la primera vez que intentan robar en mi casa.

“Los alumbré con mi lámpara de mano y con la luz del poste de la calle los logré identificar. Los policías vieron dónde se guardaron y los atraparon”, narró Ariana Roja, en breve plática.

La afectada interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.— S.I.C.C.