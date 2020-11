“Fue gran susto”

Colocaba adornos navideños y cae al romperse un poste

TEKAX.— Terrible susto se llevó Víctor Tec Chim, trabajador de Protección Civil municipal, luego de caer de una altura de casi tres metros, cuando subía a una escalera que pegó a un poste de alumbrado público de la avenida ubicada frente al mercado municipal.

El poste cedió desde su base y el trabajador cayó de frente.

“Gracias a Dios no estaba tan alto, si no, no lo iba a contar”, expresó Tec Chim tras el susto.

El accidente se registró ayer miércoles, cerca de las 11:30 de la mañana.

Empleados de Protección Civil municipal se dieron a la tarea de colocar adornos navideños en los principales postes de alumbrado público ubicados en las avenidas del centro de la ciudad.

Tec Chim colocó una escalera frente al último poste que está en la avenida frente al mercado municipal; al subir a la escalera que colocó sobre el poste, éste se desprendió desde su base y se fue hacia adelante.

Esto produjo la caída del empleado desde casi tres metros de altura.

Al lugar de los hechos de manera inmediata llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a Tec Chim.

Para su fortuna, el trabajador solo sufrió un golpe en el tobillo derecho, que fue vendado por los socorristas que lo atendieron.

Alivio

Tec Chim se quedó sentado por varios minutos para sobreponerse del susto.

“Gracias a Dios por fortuna no estaba muy alto de donde caí, si no, no lo iba a contar pero fue un gran susto”, manifestó.

Por este accidente policías municipales cerraron el tránsito del lugar por espacio de casi 45 minutos.— Arnulfo Peraza Rodríguez