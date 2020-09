Fuera de la vía: volantazo por un can

MOTUL.— Por esquivar a un perro que se le atravesó en el camino, un automovilista volanteó y como resultado el vehículo se salió de la carretera.

Los hechos se registraron ayer, cerca de las 7:45 de la mañana, en el tramo Dzununcán-Kambul, a la altura del kilómetro 41, luego que el conductor perdió el control del volante al esquivar un perro que se le atravesó en el camino. El auto derribó una albarrada y avanzó unos 10 metros más, entre piedras y troncos, donde se detuvo.

El guiador señaló que se dirigía a su trabajo, y que de pronto el can cruzó la vía y para no atropellarlo dio el volantazo, pero perdió el control. Para su suerte, terminó solo con un buen susto al salir ileso.— MAURICIO CAN TEC