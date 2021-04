Fuera de Morena por “venganza”

“Chakis” salta al PT por la alcaldía de Tzucacab

TZUCACAB.— Freddy Alejandro Carrillo Blanco, mejor conocido como “Chakis”, quien era precandidato a la alcaldía por Morena, se registró anteayer como candidato del PT, después que el primer partido decidió que Geny Acevedo será su abanderada en la contienda por la alcaldía.

Carrillo Blanco dijo a este medio que su decisión de encabezar la candidatura de PT fue por la mala decisión que tomaron el senador Ovidio Perales y por la intervención de Alejandra Novelo, quien era delegada morenista en esta región.

Ambos, dijo, acomodaron a otras personas que no son de Morena y no han participado en el partido, y consideró que no fue favorecido en ese instituto por una venganza personal de Alejandra Novelo.

Dijo que participará en el PT con el respaldo de la ciudadanía y que su equipo continúa firme en el proyecto que emprendieron.

Listos

PAN, PRI, Morena, PT, PRD, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México ya tienen candidatos a la alcaldía.

El PRI determinó que la candidatura sea encabezada por la profesora Diana Lorena Ávila Romero; Fuerza por México va con el ingeniero Érik Fernando Ku Caamal; por el PAN, Isabel Hoil Hoil; por el PRD, el licenciado en gastronomía Joel Cauich Núñez, y por Movimiento Ciudadano, María Alejandra Chablé Catzín.— Martín Chac Bacab