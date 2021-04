Fuera de Proagro sin una explicación

PETO.— Édgar Filiberto Cen Pool, productor y comunero del municipio de Tahdziú, asegura que desde 2019 no ha cobrado su apoyo económico del programa de Proagro, antes Procampo, y hasta la fecha desconoce el motivo por el cual fue excluido del plan.

Relató que el pasado jueves acudió a las oficinas de Sagarpa, en Tzucacab, para averiguar por qué no aparece su nombre en la lista de beneficiarios.

Agregó que un técnico le dijo que ya se hizo el cambio de propietario, lo cual lo dejó con más dudas porque no le explicaron a que se referían con eso.

Extrañeza

“Fue en 2016 cuando comencé a cobrar mi apoyo de Procampo, pues hasta donde sé tengo tres hectáreas, pero desde 2019 no aparezco en la lista de beneficiarios y no entiendo por qué.

“Sigo trabajando en el ejido de Tahdziú, soy hijo de ejidatario y estoy dedicado al trabajo del campo, por eso me extraña todo esto”, dijo.

“En las oficinas de Sagarpa me dijeron que tengo que esperar a que se abra la ventanilla para que me pueda inscribir y eso sería hasta después de las elecciones (6 de junio).

“El año pasado, cuando se entregaron órdenes de pago a los beneficiarios del programa, fui a las oficinas de Sagarpa y solo me dijeron que no me podían dar mi orden de pago, sin ninguna otra explicación.

“Este año, cuando se recogieron las firmas de inscripción de los beneficiarios, no me dejaron firmar la hoja por personal de la comisaría ejidal de Tahdziú, pues me dijeron que solo podré firmar después de que me paguen los años que me deben.

“Lo cierto es que es desesperante esta situación porque no me aclaran qué sucedió y temo que me hayan eliminado del programa a propósito.

“Me gustaría que las autoridades me aclaren qué está pasando o qué sucedió, por qué no estoy teniendo acceso a ese programa si continúo trabajando en el campo, esto me resulta muy extraño”, expresó Cen Pool.— M.A.M.G.