Fuerte multa a San Felipe

El síndico: Esta Comuna no tiene dinero para pagar

TIZIMÍN.— La multa que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) por delitos ambientales en el puerto de San Felipe supera los 5 millones de pesos, afirma el síndico Felipe Antonio Marrufo López.

Según el funcionario municipal, no se realizó anteanoche la sesión de Cabildo en la que se pediría a los regidores pagar los amparos por la sanción impuesta. Incluso, dijo que el tema se expondrá a toda la población pues el Ayuntamiento no tiene recursos para cubrir la multa federal.

“Nos metieron tantas ganas los diputados federales panistas y morenistas que son casi 5 ó 6 millones lo que se tiene que pagar. Tal parece que cada mangle destruido equivale casi como matar a un cristiano, incluso a mí me querían poner de cárcel 1,700 años, cuando no corté ni una rama, no sé de dónde sacan esas locuras, yo ni sé usar machete”, declaró.

La Profepa comenzó en octubre una investigación por daños al medio ambiente, pues se devastó manglar presuntamente para realizar obras de la Comuna. Dos veces clausuró trabajos.

“¿Por qué no llaman a toda la población y que la demanden? Tenemos 300 familias que no tienen donde vivir, cómo es posible que en 25 años no se haya podido hacer una casa… viven de 3 a 4 familias en un solar”, dijo.

Por otra parte, el síndico de San Felipe cuestionó que cada vez “salgan más laudos a favor de exempleados del Ayuntamiento”.

“Hay panistas que trabajaron 15 años para la Comuna y hoy la tienen demandada, no les bastó con los cheques que cobraban. Vino un licenciado de apellido Lincoln a querer cobrarnos y alegan que nos van a embargar, ya les dije que si quieren se puedan quedar con el Palacio Municipal, pero el Ayuntamiento no tiene dinero para pagar”, puntualizó Marrufo López.— WENDY UCÁN CHAN