Fuerte vigilancia en Valladolid

Instalan puestos de revisión contra el paso de cerveza

VALLADOLID.— Debido al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas la vigilancia se ha intensificado sobre todo en los autobuses de transporte público, incluso se han instalado retenes en los caminos y carreteras que enlazan con el vecino estado de Quintana Roo, de donde según se sabe el producto es traído de ese lugar de diversas maneras.

Sobre el caso de las más de 6,000 cervezas que fueron decomisadas a dos empleados del municipio, cuyos nombres no se dieron a conocer, es un secreto a voces que se trata de un funcionario y un trabajador de la dirección de Servicios Públicos Municipales, pero no se tiene la certeza si siguen o no trabajando para la Comuna.

El decomiso de bebidas alcohólicas en esta ciudad se convirtió en un tema polémico, luego de ser detectados dos empleados del Ayuntamiento con más de 6,000 cervezas que eran transportadas en un remolque con pacas de zacate, arrastrado al parecer con un vehículo oficial sin logotipo del Ayuntamiento, por lo que las redes sociales se encendieron.

Reproche

Varios vecinos de la ciudad criticaron al alcalde Enrique Ayora Sosa por no exhibir a los involucrados como lo ha hecho con otras personas que se han visto inmiscuidos en la misma acción.

Del mismo modo en las carreteras que enlazan con municipios de Quintana Roo se ha intensificado la vigilancia, como en la vía que conduce a Chetumal, cuyo retén se encuentra en la frontera cerca de la población de Tepich, Quintana Roo.

Del mismo modo, en la vía libre a Cancún hay uno en la entrada a Xcán, y otro en el entronque que conduce a la comisaría de Yalcobá, asimismo, se montó un punto de revisión en el camino entre Chemax y Cobá.

En cada uno de ellos se revisa todo tipo de vehículo incluyendo a los autobuses de transporte de público.

En la vía de cuota, el retén se encuentra en el kilómetro 216, en donde estuvo hace algunos años la caseta de cobro; además, hay otro en la caseta que está por el lado de Pisté.

Hermetismo

Sobre la detención de dos funcionarios municipales a quienes se les detectó el tráfico de más de 6,000 cervezas, Geydi Che Dzib, regidora del PAN, recordó que en la última sesión de Cabildo, pretendía solicitar que se aclare esa situación y se informe de la identidad de los involucrados, pero no se lo permitieron.

Ante esa situación presentó anteayer martes de manera oficial un oficio para que se le informe sobre el asunto, de lo cual le deben responder mañana viernes.

Sin embargo, es un secreto a voces en la ciudad, que se trata de un funcionario de nivel y de un empleado de la dirección de Servicios Públicos Municipales.

La regidora del PAN comentó que al no saber de quienes se trata, no se puede tener la certeza de que los involucrados hayan sido dados de baja.— Juan Antonio Osorio Osorno