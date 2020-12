MÉRIDA.- Con la llegada del frente frío numero 23, en los últimos minutos de la tarde un fuerte norte azota la costa yucateca.

El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo indicó que se espera un amanecer con temperaturas bajas de entre 15 y 17° C para el cinturón de cenotes central, cono sur zona noreste y zona ex henequenera y de 18 a 20° C en el resto del estado incluyendo la ciudad de Mérida y las temperaturas máximas de entre 29 a 33° C en las primeras horas de la tarde.