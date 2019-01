Ganaderos denuncian varias anomalías

Delegados de la Ugroy piden la renuncia de líder

TIZIMÍN.— Delegados que piden la renuncia del líder de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy), Luis Alberto Cepeda Cruz, fueron atendidos en las oficinas de la unión por una secretaria, quien les dijo que el presidente no estaba.

Carmen Pérez Valle, presidenta de la Asociación Ganadera de San Felipe, se comunicó con el líder pidiendo su presencia a nombre de los delegados porque era necesario darle unos oficios.

Cepeda Cruz les dijo que estaba en Mérida y hasta hoy miércoles los podría atender, sin embargo, los delegados señalaron que esperarían el tiempo que sea necesario.

Adriano Díaz Lizama, de Buctzotz, le dijo al líder que es mejor que entregue cuentas claras y salga por la puerta grande, pero él insistía en que no podía, incluso fueron más claros en decirle que su solicitud es para que renuncie al cargo, a lo que al dirigente les respondió que de acuerdo a la ley tendría que ser en un plazo de 30 días, tras una asamblea, por lo que los delegados se alebrestaron y gritaron que son 10 días.

Al final, luego que Cepeda Cruz no aceptó presentarse, le dijeron que le entregarían a su secretaria las solicitudes y acudirían al Consejo de Vigilancia que preside Francisco Manuel Nahuat Dzib, como marcan los estatutos, para convocar a la asamblea.

Tras caldearse los ánimos en la Ugroy salió a relucir que han quedado al descubierto ciertas anomalías, Carmen Pérez relató que el pasado lunes fue a las oficinas del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria de Yucatán (Foproyuc) y vio una carpeta por una deuda de la Ugroy, de la cual no están enterados los delegados.

“Fui a Foproyuc porque el gobernador está buscando apoyar a pequeños productores y se acercó a nosotros a pedir ayuda porque han sacado créditos a través de la Ugroy, hay deudas que tienen en aparcería y algunos no pueden pagar”.

En buró de crédito

“También hay anomalías de productores que ya pagaron y no les han entregado el pagaré original y aparecen en buró de crédito, hay otros que no han cumplido porque no tienen cómo saldar los intereses que son muy altos y buscan uno más bajo, es decir, que de un 17 por ciento que les cobran baje a un 5%”, agregó.

“Cuando me acerqué a pedir informes encontré la carpeta con la deuda de la Ugroy, lo peor es que ya tiene varios años con intereses cargados y encima dejaron un bien en garantía, la pregunta es, a cuenta de qué tenemos que estar en investigaciones cuando debemos tener cuentas claras”, indicó.

Por otra parte, Adriano Díaz denunció que Cepeda Cruz ha estado manipulando algunas asociaciones ganaderas, como en Temozón, donde hubo irregularidades pues nombraron a una persona para que sea delegado ante la Ugroy y busque que voten a favor del candidato que pretenden imponer.

Dijo que el temor que tienen es que Cepeda Cruz permanezca en el cargo y siga manipulando a otras ganaderas para cambiar a los delegados.

Por otro lado, Wílmer Monforte Marfil, de Sucilá, busca la dirigencia de la Ugroy pero apoyado por Cepeda Cruz y la directiva actual.

Ayer, en la reunión de los delegados se vio muy activo a Esteban Abraham Macari, actual presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Ganadera de Tizimín, dirigiendo a los asistentes durante la entrega de los oficios.— W.A.U.C.