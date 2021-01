Garantizan orden y más seguridad

Beneficiará en Tizimín nuevo estacionamiento

TIZIMÍN.— Numerosos ciudadanos han expresado sus inquietudes en el sentido de que al acudir a la zona del mercado no encuentran cajones de estacionamiento o las calles aledañas están saturadas o los estacionamientos de negocios ubicados en las calle 48 y 47, frente al centro de abastos, por lo general, están llenos.

En un comunicado, el municipio informa que se ha observado que varios trabajadores dejan sus automóviles largas horas en los cajones del estacionamiento del mercado o calles aledañas, o bien estacionan sus motos en distintos puntos de dichas vialidades y lo hacen porque no encuentran otros lugares para estacionarse.

Del mismo modo, algunos taxistas, por su trabajo, se detienen en distintos puntos a subir o bajar pasaje.

“Se entiende que hay necesidades, pero si todos colaboran, el reordenamiento ayudará en la convivencia cotidiana y beneficiará a quienes llegan al mercado y los que trabajan en la zona. Todos deben poner de su parte, es momento de la solidaridad y generosidad de los tizimileños.

“Debido a lo anterior, una de las acciones del reordenamiento es el funcionamiento del estacionamiento municipal que no tendrá ningún costo para quienes lo usen. Tendrá dos entradas, una situada muy cerca del mercado, en la calle 48 entre 47 y 49, y la otra en la calle 49 entre 46 y 48. La única salida será por la calle 49”.

Con base en esa medida, se informa, los cajones de estacionamiento del mercado serán de uso exclusivo para los ciudadanos que lleguen a la zona a comprar, desayunar o realizar alguna otra actividad, ya que locatarios y abastecedores llevarán sus vehículos al estacionamiento municipal gratuito. Entre 5 y 6 de la mañana, éstos podrán estacionarse en los cajones solo para bajar su producto. Considerando situaciones especiales, se le dejará a los locatarios un cajón de estacionamiento permanente para ser usado en cualquier momento. Así, los ciudadanos podrán tener más espacios para estacionarse y, con ello, aumentan las posibilidades de que los comerciantes tengan mayores ventas.

Bicicletas, triciclos...

Las bicicletas, triciclos y motos que se estacionan en la zona aledaña del mercado, sobre todo, en las calles 47 y 48, deberán resguardarse en el estacionamiento municipal gratuito o los estacionamientos particulares abiertos al público, salvo excepciones que se detallan líneas abajo donde se enumeran sitios exclusivos para motos.

El estacionamiento municipal gratuito tendrá horario de 5 de la mañana a 10 de la noche todos los días. En este estacionamiento municipal gratuito habrá vigilancia policiaca y personal del Ayuntamiento que llevarán un orden y control en el ingreso de vehículos. Así, se garantiza la seguridad. Conviene expresar que la mayoría de las motos son propiedad de personas que trabajan en los comercios y en el mercado y prácticamente utilizan espacios toda la jornada.

Por lo anterior, los espacios que no serán ocupados por las motos podrán ser utilizados por conductores de vehículos que llegan al área del mercado a realizar compras u otras actividades que no les llevará mucho tiempo. De esta manera, habrá mayores oportunidades de que un ciudadano que acude con su automóvil tenga un espacio en los cajones del estacionamiento del mercado, en el propio estacionamiento municipal gratuito, en las vialidades aledañas o en un estacionamiento particular; así, los comerciantes, locatarios y abastecedores tendrán más clientes, puesto que éstos no se cansarán de estar dando vueltas para encontrar un espacio para estacionar su vehículo.

Asimismo, el reordenamiento contempla espacios para motos de reparto y diligencieros en áreas específicas de las vialidades cercanas al mercado.

Taxistas

Respecto a los taxistas que suben y bajan pasaje en el área, ya no podrán estacionarse en cualquier punto puesto que habrá dos paraderos de taxis, uno en la calle 47 entre 48 y 50, y otro en la calle 50 entre 45 y 47. En el primer punto, habrá 4 espacios para taxis exclusivos para ascenso y un espacio exclusivo para descenso

En el segundo punto, habrá espacio para un colectivo o camión del transporte público, para evitar que éste dé parada en la confluencia de las calles 50 y 47. En este paradero habrá espacio para dos taxis.

Sobre la calle 48, a un costado de panadería La Mejor permanecerá un sitio de descenso de ciudadanos que hagan uso de un taxi, colectivo o camión urbano. También, sobre la calle 47 esquina con 48, habrá un espacio para el descenso de pasajeros de un colectivo o camión urbano. En ningún caso, podrán permanecer mucho tiempo, puesto que sólo será zona de descenso de pasajeros.

Los espacios destinados para uso exclusivo de motos o que permanecerán con el mismo fin estarán ubicados en los siguientes lugares:

1. Calle 50 entre 49 y 47 (espacio frontal de la exescuela Otilia López).

2. Calle 50 entre 47 y 45.

3. Calle 48 entre 45 y 47.

4. Calle 46 entre 47 y 45

5. Calle 46 entre 47 y 49 (por pescaderia El Mar).

6 Calle 48 con 47 (primer cajón frente a farmacia Yza, sobre la 48, exclusivo diligencieros autorizados).

7. Calle 49 entre 46 y 48

8. Calle 51 entre 46 y 48 (a un lado de Bancomer).

9. Calle 47 entre 48 y 46.

Se exhortará a dueños de vehículos que trabajan en el área del parque Juárez a que utilicen el estacionamiento municipal gratuito para no hacer uso de los cajones del estacionamiento del espacio recreativo y así darle más oportunidades a ciudadanos que acuden a esta zona a realizar alguna transacción comercial.

Más clientes

“Es importante recordar que el reordenamiento busca que los ciudadanos que llegan a la zona del mercado en un vehículo particular, ya sea bicicleta, triciclo o automóvil tengan la posibilidad y facilidades para hacerlo y, al mismo tiempo, esto hará que lleguen más clientes que beneficiará al comercio de la zona aledaña al mercado.

“Éste es un primer paso, la modernidad, el aumento de vehículos y personas hará que en el futuro se tengan que tomar otras decisiones, siempre pensando en los tizimileños. Hoy demos un paso juntos, es por ti, es por todos”, concluye el comunicado oficial.