Gastan, salvo en la playa

Animado día de crucero, pese al norte, en el puerto

PROGRESO.— A pesar del norte del frente frío 30 que azotó ayer jueves, y contra lo que se esperaba, la jornada del crucero “Carnival Valor” estuvo animada en el tianguis artesanal, el mercado y otras partes de la ciudad, aunque pocos pasajeros entraron a la playa.

Por el norte, el barco llegó de Cozumel con una hora de atraso y atracó a las 10:16 a.m. en la terminal remota.

De los 3,353 pasajeros, poco más de 500 (el 15%) se quedaron en este puerto.

Los turistas desembarcaron a las 11 de la mañana, así que los prestadores de servicios temieron que sería una jornada turística desanimada y de bajas ventas.

A las 10:30 a.m. el malecón y el tianguis artesanal estaban semidesiertos, pues solo había meseros, vendedores y artesanos.

Las masajistas no se animaban a instalar sus mesas, pues esperaban no tener clientela y, de hecho, la mayoría no tuvo clientes.

Los extranjeros llegaron en grupos al malecón y recorrieron la zona peatonal.

Pocos se metieron a la playa, que fue amplia porque el norte ocasionó vaciante.

Uno de ellos fue el texano Jimmy Smith, quien con un detector de metales recorrió la playa del malecón y, cada vez que el equipo sonó, excavó la arena para ver qué había. Así pasó horas buscado alhajas de oro.

Por los vientos y el frío, fue baja la ocupación de palapas y mesas con sombrillas en la playa, en perjuicio de los meseros y restaurantes.

Ningún pasajero se animó a bañarse en el mar, debido a que estaba frío y picado.

En la calle 80 entre 21 y 23, cerca del malecón, grupos de pasajeros se reunieron en los restaurantes. Otros grupos recorrieron el tianguis artesanal e hicieron compras.

Varios turistas igual abordaron camiones turísticos para pasear, caminaron por el centro de la ciudad o recorrieron el mercado municipal, la Casa de la Cultura y la zona comercial del puerto.— Gabino Tzec Valle