Molestia por una medida

Genera polémica expropiación del casino progreseño

PROGRESO.— Socios del expropiado Casino de Progreso se reunirán en los próximos días para analizar la medida, pues consideran que las autoridades actuaron con dolo, ya que calculan que el precio del inmueble es de 6 millones de pesos y no de $274,000 como se pretende pagar como indemnización, señaló Raúl Enrique Lara Caro, quien fue el último presidente de esa sociedad.

El edificio del Casino de Progreso, en la calle 31 (81) con 74, fue expropiado por el gobierno estatal por causa de utilidad pública.

En ese inmueble se instalará el Centro Cultural Casino de Progreso. El decreto de expropiación se publicó el martes 27 de agosto en el Diario Oficial del Estado.

El alcalde Julián Zacarías Curi al presentar su primer informe de gobierno el viernes 30 de agosto anunció la expropiación del Casino de Progreso, inmueble que pasará a ser propiedad del Ayuntamiento. El decreto señala que la indemnización que pagará la Comuna es de $274,008.

Al respecto, Raúl Lara señaló que ya habló con por lo menos 12 socios del Casino de Progreso, quienes le externaron que no están de acuerdo con el pago que se hará como indemnización, pues consideran que el valor del predio es de $6 millones.

Según mencionó, los socios del Casino de Progreso no son desconocidos, las autoridades municipales saben quiénes lo integran, incluso en el Cabildo hay regidores que conocen a los socios, pero no se les invitó a una reunión, no los tomaron en cuenta, se actuó con dolo a pesar que se les permitió la entrada a ese predio cuando solicitaron realizar una visita.—GABINO TZEC VALLE

Lara Caro indicó que en los próximos días los socios se reunirán para analizar esa situación y determinar qué acciones tomarán.

Antecedente

Manuel Sánchez Castro, uno de los socios del Casino de Progreso, comentó que hace 10 años los socios se reunieron y acordaron vender el edificio, pero se presentó un empresario pesquero que es socio, desbarató esa reunión porque no estaba de acuerdo con la venta y ya no se hizo nada. Se habría vendido en unos cinco o seis millones de pesos.