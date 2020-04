Giro en caso de suicidio en Peto, aseguran que fue montaje

Familia asegura que fue montaje y que fue asesinado

PETO.— A siete días de la muerte de Ronald Richmond Díaz, de 37 años de edad, quien fue encontrado colgado en un árbol a unos 200 metros de la vera de la carretera Xoy- Chacsinkín, sus familiares aseguran que no se trató de un suicidio, sino de un asesinato.

Kevin Richmond, hermano de Ronald, informó que le hicieron una segunda autopsia al cuerpo del finado, debido a que no creen que se haya suicidado.

El resultado fue que tenía múltiples golpes en el cuerpo (estómago, pecho, cara y en la cabeza) y de que murió a consecuencia de esos golpes (politraumatismo).

Kevin Richmond afirmó que la necropsia reveló que fue un homicidio y no un suicidio, “como la Fiscalía lo quiere hacer creer”.

Farsa

El denunciante indicó que a su hermano lo asesinaron y luego colgaron su cuerpo para hacer creer que se suicidó, incluso un incendio afectaba el área donde lo encontraron y el cuerpo no presentaba ninguna quemadura.

Señaló que anteriormente, a su hermano ya lo habían golpeado y torturado por varios policías municipales.

Aseguró que van a llegar hasta las últimas consecuencias de lo ocurrido y no van a dejar que quede impune el asesinato de su hermano.

Kevin Richmond explicó que a siete días de que encontraron el cuerpo de su hermano, la Fiscalía no ha querido entregar el cuerpo y no les dan razón para no hacerlo, y los hijos del fallecido, de 13 y 9 años, “están desesperados porque no han podido despedirse de su padre. “Ya fuimos dos veces a la Fiscalía para pedir una copia del expediente de investigación que se levantó por la muerte de mi hermano, pero no han querido entregarlo, supuestamente porque está incompleto”, abundó.

“La primera vez que fuimos nos dijeron que regresemos otro día porque no estaba el encargado y no se había terminado de integrar la carpeta de investigación.

“La segunda vez nos dijeron que regresemos; ese día entregamos un memorial en el solicitamos la copia del expediente y por eso mañana (por hoy martes), a las 11 de la mañana, iremos a la Fiscalía nuevamente y estoy seguro que otra vez nos darán vueltas.

“Si no nos entregan el expediente vamos a recurrir al juez porque todo parece indicar que están ocultando muchas cosas y quieren que creamos que mi hermano se suicidó, cuando la verdad es que fue asesinado.

“Vamos a exigir justicia, no vamos a dejar que el asesinato de mi hermano quede impune”, aseguró Kevin Richmond, quien no comprende el motivo de que la Fiscalía se niegue a entregar una copia de la carpeta de investigación.— Megamedia

