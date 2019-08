Globos ya no atraen

Hay bajas ventas y pérdidas, pero le echan ganas

VALLADOLID.— Cada vez, más personas que se dedican al comercio de globos dicen que tienen menos ventas porque a los niños “ya casi no les llaman la atención los globos”, de modo que cada vez bajan más las ganancias que se obtienen en esa labor.

Un joven vendedor de globos, quien prefirió mantenerse en el anonimato, afirma que cada vez menos padres compran globos a sus hijos debido a que los niños no muestran mucho interés por esos juguetes.

“Cada vez es más difícil poder vender, los niños se interesan por otras cosas y ya no piden tanto los globos, y si los niños no lo piden los padres no compran”.

De igual manera dice que la poca venta que tienen les ocasiona pérdidas debido a que tiene que seguir invirtiendo en sus materiales.

“Aunque no venda mucho yo tengo que seguir comprando globos para que los ponga en los diseños porque si no los cambio, con el tiempo se van desinflando y no serían atractivos; si de por sí casi no se vende, si los dejo desinflarse la venta sería todavía menor”.

Asimismo, indica que en las temporadas vacacionales sus ventas aumentan un poco y así logra sobreponerse.

Los visitantes

“Pues los turistas compran un poquito más, sobre todo porque es algo nuevo para ellos, pero fuera de las vacaciones es muy poco lo que se vende.

“Sin embargo, hay que seguir echándole ganas y salir a hacer el intento; aunque es poco y es un trabajo humilde, es mucho mejor que robar”, dice.— Lol-bé Martínez Álvarez