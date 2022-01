Gobierno anterior “no dejó finanzas sanas” en Tizimín

Este año no rifarán auto

TIZIMÍN.— Aunque sin rifa de auto, en el ayuntamiento ofrecen descuentos desde un 50, 20, 15 o 10% a los contribuyentes que paguen en tiempo y forma su impuesto predial.

Para los que cuenten con su credencial de Inapam se les está ofreciendo el descuento del 50% y a la Ciudadanía en general que pague durante este mes de enero el descuento aplicado será de un 20%, en febrero será de un 15% y en marzo el 10%.

Ayer hubo incluso movimiento no solo en las oficinas de Catastro, sino también en el área de Tesorería de gente haciendo filas para pagar su servicio de recolecta de basura y de agua potable.

Según el regidor José Mezo Gastelum, la gente ha estado respondiendo de manera favorable, ya que desde los primeros días de enero habían más de 100 personas esperando turno para pagar.

Explico que hubo instrucciones por parte del alcalde Pedro Couoh Suaste de aumentar el valor catastral pero sin pegarle al impuesto predial.

Según dijo, todos estos pagos de la ciudadanía se ven reflejados en mejoras en servicios públicos además que esto sirve para aumentar las participaciones federales.

Invitó a las personas a acercarse a pagar y aprovechar los descuentos, sin embargo aclaró que a los que tengan Inapam solo se les hará el descuento del 50% de un solo predio pues se han dado casos de gente que llega hasta con siete predios.

Señaló que este año no hay coche porque no hubo techo financiero para la compra de alguno, pues no dejaron las finanzas sanas por la pasada administración, sin embargo dijo que se valorará para que el próximo año se considere a los contribuyentes cumplidos.— WENDY UCÁN CHAN