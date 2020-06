Golpe a la educación inicial

Educadoras del Oriente, de baja vía reunión virtual

TIZIMÍN.— En medio de la pandemia por el Covid-19, educadoras del Conafe pasan momentos de angustia y desesperación al ser despedidas por la dependencia luego de varios años de servicio.

Las afectadas, originarias del oriente del Estado, manifestaron que son más de 100 personas de la zona que fueron dadas de baja en una video conferencia que tuvieron el día 23 de junio.

En dicha reunión virtual les informaron que prescindirían de sus servicios debido a la contingencia sanitaria.

Adelaida Martínez Aké, una de las educadoras, explicó que la finalidad de este programa es acompañar la crianza de niñas y niños desde el periodo de gestación y hasta los 3 años 11 meses de edad, mediante la reflexión con madres embarazadas.

“Sin embargo, hoy en día el Conafe, que es un programa federal, le está dando la espalda a este objetivo de garantizar la educación en la primera infancia pretendiendo el cierre de grupos de servicio de educación inicial a nivel nacional en la cual figuras como promotores, supervisores de módulo, coordinadores de zona y coordinadores regionales quedarían sin un empleo en plena contingencia”.

Añade que no cuentan con prestaciones sociales que garanticen su seguridad y sus trabajos.

Incluso dijo que el encargado de Conafe, Felipe Duarte, les dijo en una videoconferencia que todos los agentes educativos del programa quedarían sin empleo.

La educadora indicó que sabe que la situación se está dando en todo el estado, pues son varios los despedidos y claman por el apoyo del gobierno estatal.

Incluso precisa que pasaron apuros en los últimos meses, pues no solo no les querían pagar, sino que les dijeron que las actividades quedarán suspendidas.

Ahora no saben qué hacer pues no tienen empleo y no saben si las volverán a contratar.— WENDY UCÁN CHAN