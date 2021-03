Golpe por cierre de playas para los taxistas

Taxistas tienen pocos usuarios en la ruta a Progreso

PROGRESO.— Mal les va a los taxistas y camioneros de la ruta Mérida-Progreso en estas vacaciones de Semana Santa: pocas personas usan sus servicios porque los dos malecones están cerrados.

Javier Carvajal García, secretario general del Frente Único de Taxistas, Choferes, Camioneros y Similares del Municipio de Progreso, dijo que tuvieron un domingo malo, con pocos pasajeros.

Indicó que se dispusieron 44 taxis colectivos, cada uno solo puede transportar 12 pasajeros, pero al mediodía retiraron la mitad porque ya no había pasaje.

Agregó que al principio, las camionetas salían con los 12 pasajeros autorizados, pero luego bajó a ocho, así que debido a que ya no era costeable el viaje fueron retirando las unidades porque no había pasajeros para traer a esta ciudad.

“El domingo hubo pocos pasajeros tanto para los taxis colectivos como para los autobuses que cubren la ruta Mérida-Progreso, nos fue mal en comparación con los anteriores domingos en que había suficiente pasaje que se trasladaba a este puerto y después para retornar a Mérida”, comentó.

Opinó que mientras las playas de los dos malecones estén cerradas, los paseantes que no tienen vehículos no vendrán al puerto, tendrán que esperar a que pasen las vacaciones de Semana Santa y reabran las playas para que retornen.

Los visitantes que tienen vehículos pueden trasladarse a los puertos de Chelem, Chicxulub, Chuburná o de otros municipios costeros, pero los que viajan en colectivos y autobuses solo pueden viajar a este puerto, pero mientras las playas estén cerradas, pues no vendrán, expresó el directivo.

Mencionó que durante el tiempo que las playas estuvieron abiertas todos los días viajaban paseantes a este puerto, usaban los autobuses y colectivos, los domingos llegaban muchos visitantes y dejaban buena derrama económica, al cerrarse los malecones, la afectación es general, incluso para los restaurantes que están en el malecón, las pescaderías, puestos de comida del mercado y otros giros comerciales y vendedores.

También dijo que es difícil controlar a mucha gente que llega al puerto, no se pueden colocar filtros sanitarios en todas las entradas de las playas, la mayoría de los visitantes no se cuida, no mantienen la sana distancia, hay concentración aunque sea al aire libre, la medida (cierre) aunque afecta, hay que respetarla porque es por el bien de la salud.

“Los trabajadores del volante tenemos que reinventarnos, pues la pandemia va para largo y hay que hacer algo porque cada día que pasa la situación económica se complica”, dijo.— Gabino Tzec Valle