Graban a chofer dormilón

Arriesga la vida de pasajeros en la vía Motul-Mérida

MOTUL.— El conductor de un taxi colectivo de la ruta Motul-Mérida, perteneciente al sindicato de la Liga Roja de Choferes, puso en riesgo a los pasajeros de la unidad al dormitar al volante en la carretera federal.

Un vídeo que circula en redes sociales da cuenta del hecho.

El chofer, conocido como “Trompito”, fue grabado por un usuario cuando cabeceaba mientras guiaba.

Según comentó, este pasajero estuvo alertando al conductor para que no continúe manejando, al ver que se quedaba dormido.

“Decidí grabarlo, porque le dije varias veces que era mejor que se detuviera, pero no me hizo caso y siguió cabeceando. Esperemos que su agrupación tome cartas en el asunto”, señaló Júnior C.

En el vídeo se observa que el chofer se golpea en la cara, se da unas cachetadas él mismo para despertar, incluso saca la cabeza para que le dé el aire fresco, estando a punto de salirse en varias ocasiones de la carretera.— Mauricio Can Tec DiariodeYucatán

