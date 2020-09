Graban a policías de Muna cuando extorsionaban a un taxista de Oxkutzcab

Pasajeros de un taxi de la ruta Oxkutzcab-Mérida grabaron en video el momento en que policías de la villa de Muna extorsionan al chofer de la unidad en que viajaban.

De acuerdo con una publicación de un usuario de Facebook, el taxista conocido como “Zuma”, de la Ciudad de las Naranjas, fue objeto de extorsión por parte de cuatro agentes de la policía municipal de dicha comunidad.

Una publicación del pasado lunes 21 de Juan Venegas, conocido comunicador de la zona sur del Estado, dice:

"Un billete"

“En un video que nos hicieron llegar, se muestra claramente como el trabajador del volante, conocido como ‘Zuma’, se tuvo que bajar de su unidad para darle un billete a los malos policías de aquella comunidad, quienes habrían interceptado al chofer en una céntrica calle del poblado, a escasos metros del Palacio Municipal.

“Los policías le indicaron al conductor que bajara de su unidad y le pidieron que caminara hacia ellos, esto para evitar algún testigo, pero no contaban con que alguien grabaría su ilegal actuar, y nos lo hiciera llegar.

Casi frente al Palacio Municipal

En el video se observa el momento en que un policía le marca el alto al taxista en lo que parece la calle 25 entre 24 y 26, casi frente al Palacio Municipal, y luego el cambio de manos de billetes a la sombra de un poste a espaldas del teatro al aire libre o “costurero”.

La publicación reúne hasta hoy 39 reacciones, entre “me gusta”, “me enfada” y “me asombra”, y ha sido compartida 70 veces.

También ha sido comentada 11 veces, entre ellos por Tufi Catzin, quien escribió: “Esos perros de muna siempre andan mordiendo bola de ratas”.

Otra víctima

Sam Camara, por su parte, dijo: “A mi me hcieron lo mismo pase el semaforo en amarillo y en la salida por la gasolinera me alcansaron y dicen que lo pase en rojo que esta en las camaras de seguridad y me sacaron 300 pesos”

Captura de pantalla del momento en que policías de Muna extorsionan a un taxista de Oxkutzcab Captura de pantalla del momento en que policías de Muna extorsionan a un taxista de Oxkutzcab Captura de pantalla del momento en que policías de Muna extorsionan a un taxista de Oxkutzcab Captura de pantalla del momento en que policías de Muna extorsionan a un taxista de Oxkutzcab ❮ ❯

Otra opinión fue de William Cach, quien escribió: “Es injusto lo que sucede.uno talachando para el pan de cada dia.y eso hdspm...quitándoselo asi como si nada...puro polis.pinches ratas...”.

Relaciones con un narco

No es la primera vez que se acusa a los agentes policiacos de la villa de incurrir en extorsiones, entre otros delitos, y también son señalados de estar relacionados con conocido narcomenudista.

Vecinos de la calle 19 han sido testigos en más de una ocasión cuando agentes acuden a la casa de un conocido narcotraficante a determinadas horas de la noche y la duda es si acuden por alguna “gratificación” por no molestarlo en su venta de estupefacientes, o van a surtirse de alguna droga.

El narcomenudista en cuestión es conocido como Tiburcio Negrón o “Ti”, quien fue detenido el pasado 8 de marzo, antes de la contingencia sanitaria, en una aparatosa operación que sorprendió a los vecinos del sector.