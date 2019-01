Grave motociclista motuleño

Con traumatismo craneoencefálico luego de derrapar

MOTUL.— Un motociclista se debate entre la vida y la muerte al derrapar en la carretera Muxupip-Motul.

Los hechos se registraron anteayer jueves, cerca de las 6:40 de la tarde.

Plácido Canul Ku, de 49 años de edad, circulaba de Poniente a Oriente en dicha vía, cuando, a unos 100 metros de llegar al cementerio municipal de este municipio derrapó con su motocicleta al perder el control, al parecer, por atropellar a un perro.

Canul Ku circulaba en una motocicleta Kurazai 110cc, color negro. Derrapó unos 35 metros para quedar sobre el asfalto boca abajo, en medio de un charco de su propia sangre.

Al lugar llegaron agentes municipales y paramédicos de la Policía, quienes de inmediato le ofrecieron los primeros auxilios al lesionado para su traslado.

Canul Ku fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo; por lo que fue enviado a un hospital de Mérida, inconsciente y entubado, a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja de Motul.

Choque de motos

En Dzilam González, un choque entre dos motociclistas, ambos con sendos acompañantes, ocurrió anteanoche en la calle 14 con 13, con saldo de daños materiales.

Los cuatro involucrados sufrieron heridas leves.

El motociclista Jony Ciau, quien estaba acompañado de Luis Zapata, transitaba sobre la calle 14 y al llegar a la 13 intentó dar vuelta a la izquierda, pero no tuvo precaución y colisionó contra una motocicleta color blanco conducida por Daniel Tun, quien llevaba como pasajera a Edith Zapata.

De inmediatamente llegaron los elementos de la Policía Municipal para verificar los hechos y determinaron que Jony Ciau fue el responsable del percance, ya que, además, tenía aliento alcohólico.

Inmediatamente fue llevado a la comandancia municipal. Los cuatro involucrados resultaron con heridas en brazos y rostros, pero nada de gravedad.

En otro hecho, una conductora y dos acompañantes a bordo de una camioneta se llevaron tremendo susto cuando el vehículo comenzó a incendiarse.

La mujeres circulaban en la Ford Winstar, placas YZM-58-10, sobre la calle 20, cuando al llegar a la 21 la camioneta comenzó a sacar humo, por lo que de inmediato se estacionaron.

El vecino Luis Peniche Castillo auxilió a las mujeres y con el líquido de un refresco logró apagar las llamas del vehículo.

“Pensé que era un cortocircuito, apenas compré un estéreo y se lo colocaron a la camioneta”, dijo la guiadora. No obstante, un técnico en reparación de equipos de sonido dijo que el aparato no fue lo que ocasionó el fuego. Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal para verificar los hechos, y determinaron que al motor de la camioneta se le derramó el líquido de la transmisión.— Juan Manuel Chapa Cantú / Mauricio Can Te