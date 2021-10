Pide castigo para los involucrados en la cancelación

“El tiempo al final de cuentas pone a cada quien en su lugar”, expresó ayer la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco al opinar sobre el anuncio reciente de que se rescatará la construcción del hospital regional en Ticul, y anunció que valora la posibilidad de promover alguna acción legal contra el ex gobernador Rolando Zapata Bello, por la “gravísima irresponsabilidad” que cometió al ordenar su cancelación hace varios años.

“Creo que 10 años de irresponsabilidad deben de ser castigados”, añadió al recordar que ella inició ese proyecto en 2011 cuando era gobernadora, luego su sucesor, el priista Rolando Zapata Bello, ordenó su cancelación y es hasta ahora que por fin se rescató.

Entrevistada en el Congreso del Estado a donde acudió, para participar en el foro de Parlamento Abierto convocado por la diputada local de Movimiento Ciudadano, con el tema “Hacia una Ley del Agua para el Estado”, la ex gobernadora añadió que, con esa decisión de los gobiernos estatal y federal de rescatar este proyecto vino a demostrar también que, la ubicación física de ese hospital en Ticul, “no era un capricho de Ivonne Ortega”.

El pasado viernes informamos que el gobierno estatal llegó a un acuerdo con la empresa Marhnos para evitar el pago de 740 millones de pesos y recuperar el proyecto de construcción del Hospital Regional de Ticul, obra inconclusa desde hace 10 años.

Al opinar sobre esa decisión, Ivonne Ortega celebro que, por fin ya vaya a terminarse el hospital, el tiempo al final de cuentas pone a cada quien en su lugar, “lo comenté en varias ocasiones con ustedes, en el caso del gobierno, nosotros iniciamos un presupuesto que fue aprobado por el Congreso por unanimidad”.

La hoy diputada federal de Movimiento Ciudadano recordó que, “nosotros (cuando fue gobernadora) hicimos un concurso de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), todo lo ganó la empresa Marhnos, todo lo que se ve ahí que cuestionaron por muchos años, que era un elefante blanco que estaba allá, pues no había un solo centavo del gobierno del Estado, como lo dije”.

La legisladora federal añadió que Marhnos llevó un juicio a tribunales locales, federales y hasta internacionales que al final de cuentas le dieron la razón y ya había una sanción determinada para que pagara el Estado, más de 700 millones de pesos por una omisión del gobierno anterior (de Zapata Bello), por cancelar un contrato que no tenía la facultad para hacerlo, y al final de cuentas le hacía un daño al Estado por la multa que “era un montón de dinero”.

Además la ex mandataria estatal comentó que hablan de 10 años donde valdría la pena investigar cuánta gente falleció, perdió alguna parte o miembro de su cuerpo, no fueron atendidos adecuadamente o tienen una secuela por no haber sido atendidos a tiempo y debidamente.

“Deberían ser castigados todos los que tenga que ver en este acto de omisión, porque suspendieron un contrato para el que no tenían facultades de suspenderlo, fue una gravísima irresponsabilidad lo dije varias veces, hoy las autoridades 10 años después nos viene a dar la razón y, pues lo que hay que celebrar es que ya va a haber un hospital”, expresó.

En opinión de Ivonne Ortega, todos los que tuvieron que ver en el acto, más en el acto definitorio de la cancelación del contrato como tal, que se imagina fue una instrucción de la cabeza del titular que es el ex gobernador Zapata Bello deben ser responsabilizados y sancionados.

Incluso anticipó que, están valorando con un despacho si hacen algo al respecto, “porque primero por 10 años vilipendiaron mi nombre y me castigaron mucho con esa acción, lo cual siempre dije que el tiempo pondrá las cosas en su lugar y, hoy valoramos hacer alguna acción, no por mí, ni por mi nombre, sino por las consecuencias que generó esa decisión de gobierno, que lo menos es una acción de omisión”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA