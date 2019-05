Ante la ola de altas temperaturas que azota a Yucatán y otros estados de México, ya es vital tener una guía básica para no morir de calor.

Mientras hace unos 600,000 años los primeros Homo Sapiens lidiaron para sobrevivir como nómadas ante las adversidades en África, como los animales silvestres, los yucatecos en estos días tenemos que adaptarnos para no morir de calor.

Apenas este lunes 13 de mayo la temperatura ambiental llegó a 42.5 grados Celsius por primera vez en lo que va del año en Yucatán, específicamente en Chocholá y Ticul. En Mérida, el calor fue de 40.2 grados.

En el caso de Yucatán, a las altas temperaturas se suma la alta humedad, la cual ocasiona que la sensación térmica supere en ocasiones los 50 grados, lo cual es peligroso para la vida humana, de acuerdo con la literatura médica.

En su estudio “Trastornos de la regulación de la temperatura”, el cardiólogo Javier Mora Robles, la médica familiar Marina Maté Moreno, el médico Antonio R. Boscá Crespo y el profesor de medicina Felipe Aguado Guerrero mencionan una serie de medidas que nos pueden servir de guía.

Los profesionales alertan que el golpe de calor tiene alta mortalidad, de hasta el 70 y 80 por ciento, y tiene alta repercusión multiórganica, o sea, afecta a muchos órganos vitales.

También alertan que los menores de edad, adultos mayores y personas enfermas corren mayor peligro de sufrir un golpe de calor.

Sin embargo, advierten, incluso una persona joven se expone a sufrir un golpe de calor si no toma medidas para prevenirlo o incurre en prácticas de riesgo.

Para no arriesgar la vida o quedar con secuelas, recomiendan básicamente, 1) evitar exponerse a las altas temperaturas ambientales y, si no se puede permanecer en casa o un edificio fresco o ventilado, 2) adoptar medidas para perder calor, en vez de acumularlo o ganarlo.

GUÍA BÁSICA PARA NO MORIR DE CALOR

NO EXPONERSE A LAS ALTAS TEMPERATURAS.

Se recomienda que de preferencia no se salga a la intemperie si no es necesario, que se permanezca en casa y mantenerla ventilada para que el calor no se acumule dentro.

En Yucatán, donde muchas casas son pequeñas y, además, tienen miniventanas, puede ser un reto mantener fresco el espacio de convivencia familiar.

2. BUSCAR REFUGIO EN EDIFICIOS VENTILADOS O CON CLIMA ARTIFICIAL

Si es necesario salir de casa o si es difícil reducir el calor de la vivienda por más más medidas que adoptes, como abrir las ventanas y mantener encendidos los ventiladores, se sugiere ir a inmuebles que cuenten con clima artificial.

Según la literatura médica, si una persona suda pero el sudor no se evapora, porque hay alta humedad, entonces no pierde calor sino lo acumula y por ello sigue sudando y se sufre de bochorno o sofocación.

En esos casos, en que el cuerpo humano por sí mismo no puede regular el calor, se recomienda ir a un sitio que tenga clima artificial.

En las redes sociales ya circulan carteles que dicen “vamos a gorrearles el aire acondicionado a las plazas comerciales…”.

Algunos minibuses que en teoría tienen clima artificial en realidad pueden ser un peligro para sufrir un golpe de calor

La literatura médica alerta que los vehículos cerrados o poco ventilados acumulan el calor minuto a minuto

3. EVITAR LOS VEHÍCULOS CERRADOS O POCO VENTILADOS

Los vehículos cerrados pueden causar la muerte en minutos a cualquier persona porque el calor se acumula y la temperatura aumenta minuto a minuto.

Se alerta que con una temperatura exterior de 35 grados Celsius, en un vehículo cerrado en tan solo 42 minutos se pueden superar los 55 grados, lo que es fatal para cualquier persona o animal.

4. NO HACER EJERCICIO EN HORAS DE MUCHO CALOR

Los especialistas en medicina recomiendan evitar el ejercicio intenso en las horas de máximo calor y los días de gran humedad.

En Yucatán, las horas de calor extremo suelen ser de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde.

“En caso de coincidir el ejercicio con estas condiciones atmosféricas, se deben ingerir previamente abundantes líquidos salinos (1.5 litros) y, durante el esfuerzo, rehidratarse con la misma solución hipotónica salina varias veces cada hora”, dicen los médicos mencionados.

“Tras el ejercicio, se recomiendan bebidas azucaradas para reponer los depósitos de glucógeno hepático”, abundan.

5. HIDRATARSE.

Para prevenir el golpe de calor es primordial hidratarse.

Los médicos mencionados afirman que una correcta hidratación es ingerir de dos a tres litros de líquido por día, de preferencia agua.

La deshidratación es la puerta de entrada del golpe de calor, cuyos primeros síntomas son boca seca, letargo, debilidad y náuseas, pero también vómitos, hipertermia, convulsiones, pérdida de la conciencia, fallo renal, etcétera.

6. USAR ROPA FRESCA

En lo días calurosos se recomienda utilizar vestimenta de algodón y de colores claros porque es más fresca debido a que no acumula el calor.

Igual se sugiere evitar el sobreabrigo, es decir, usar varias prendas a la vez, una sobre otra.

La comunidad médica también recomienda utilizar sombrero, gorra o sombrilla, así como crema con factor de protección solar de más de 50, para cuidar no solo la piel sino también la vista de los efectos nocivos de las altas temperaturas y de la rayos ultravioletas del sol.

7. DARSE DUCHAS O BAÑOS FRÍOS FRECUENTES.

Otra de las recomendaciones para no padecer alguna molestia o complicación médica por la alta temperatura ambiental es bañarse para ayudar al cuerpo a perder calor.

8. ACUDIR AL MÉDICO ANTE LA SOSPECHA DE GOLPE DE CALOR

Ante la menor sospecha de que se sufre un cuadro de golpe de calor, se debe de acudir al médico porque la atención oportuna puede salvar la vida.

“Dada la gravedad del cuadro, con una mortalidad elevada, en torno a un 80%, el diagnóstico y la instauración del tratamiento correcto debe realizarse precozmente, puesto que se relaciona directamente con la supervivencia”, dicen los médicos mencionados en su artículo.

Si una persona sufre de golpe de calor, indican, “se debe trasladar al paciente a un lugar fresco, retirarle la ropa y aplicarle agua fría o hielo en la superficie corporal. Si el paciente está consciente, se debe iniciar la hidratación oral; si no es posible, se debe iniciar la hidratación venosa

inmediatamente. Debe ser evacuado con prontitud a un centro sanitario para su tratamiento completo”, abundan.- Flor de Lourdes Estrella Santana