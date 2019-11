Habla “Huacho” Díaz del incidente en San Felipe

“Yo no tengo intereses”

TIZIMÍN.— “Lamento que se pretenda engañar a la gente, yo quiero a mi puerto, pero en este momento soy delegado y hay que ser respetuosos de la ley”, expresa Joaquín Díaz Mena, delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal, ante los hechos registrados anteayer miércoles en el municipio de San Felipe.

Como publicamos, vecinos de San Felipe bloquearon el acceso al puerto por varias horas, el miércoles pasado, para evitar la salida de Díaz Mena, “Huacho”.

El enojo de los habitantes fue porque el funcionario, quien iba acompañado por un grupo de personas, tomó fotografías en la zona de mangle donde habitantes construyen casas y calles.

El acceso al puerto se mantuvo bloqueado con piedras y vehículos de carga pesada durante varias horas, y solo se permitió la entrada y salida de la gente local.

Aunque había la amenaza de mantener cerrado el puerto hasta que el delegado diera la cara, las cosas no pasaron a más pues antes de la medianoche se abrió el paso.

Una gira

Ayer se contactó Díaz Mena, quien dijo que su visita por el oriente se debió a una gira que realizó con Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo.

El punto de encuentro fue el puerto de Río Lagartos, donde se reunieron con pescadores representantes de todos los puertos de esa zona, a fin de abrir un centro integral como los que se realizan en todo el Estado.

“Huacho” Díaz añadió que la reunión, que duró unas tres horas, concluyó con un recorrido en lancha, misma que partió de Río Lagartos en dirección a San Felipe.

“Acordamos ir a comer a mi casa en San Felipe, comimos tranquilamente de 5 a 6:30 y nos regresamos en la misma lancha. Es todo lo que pasó”, añadió.

Luego explicó que al salir de su casa caminaron por el sendero Punta Morena, y en ese trayecto el coordinador nacional se encontró una calle que era puro mangle, que estaba devastado.

“Evidentemente él se pone a tomar algunas fotografías, no pasó a más. Lamento que se pretenda engañar a la gente, yo no tengo intereses en el manglar, soy funcionario y tengo que ser respetuoso de las leyes”.

“Por ahí vi que dijeron que no he llegado al diálogo, solo para recordar que hace tres meses yo estuve en San Felipe por lo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y me plantearon la situación del mangle. Dicen que no quiero a mi puerto, ¿cómo pueden afirmar eso, si yo he hecho mucho por mi municipio?, pero en este momento soy delegado y mi obligación es corregir lo que esté mal”.

Añade que a dos kilómetros de San Felipe se promovió un espacio para que vivan familias jóvenes y se gestionó 30 casas a través del Conavi.

“Yo solo llevé a pasear a unas personas, no fui con la intención de perjudicar ni mucho menos estoy huyendo. Yo quiero a mi puerto” expresó.— WENDY UCÁN CHAN

Planteamiento

Otros conceptos que expresó Joaquín Díaz Mena durante la entrevista con la reportera.

El mangle

“Por ahí vi que dijeron que no he llegado al diálogo, solo para recordar que hace tres meses yo estuve en San Felipe por lo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y me plantearon la situación del mangle”, puntualizó “Huacho” Díaz Mena.

Obligación

“Dicen que no quiero a mi puerto, ¿cómo pueden afirmar eso, si yo he hecho mucho por mi municipio?, pero en este momento soy delegado y mi obligación es corregir lo que esté mal”.

Casas

Añadió que a dos kilómetros de San Felipe se promovió un espacio para que vivan familias jóvenes y se gestionaron 30 casas a través del Conavi.