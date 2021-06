“Habrá cero aviadores”

Pide Couoh que protesten cuando sea deficiente

TIZIMÍN.— El alcalde Electo Pedro Couoh Suaste, abanderado del PAN y quien obtuvo más de 17 mil votos a su favor, se compromete a reactivar los servicios públicos municipales al tomar posesión y anticipó que de ser necesario investigará las finanzas del Ayuntamiento actual, si detectaran faltantes.

Couoh Suaste señala que definitivamente cumplirá con sus promesas de campaña, sin embargo lo que urge es regresar el funcionamiento pleno de la ciudad, mismas que irán definiendo y preparando en estos dos meses y medio que tienen antes de asumir la presidencia.

“No todas las prioridades tienen que ver con los compromisos que hicimos, algunas las iremos definiendo en el momento, pero yo creo que lo urgente es reactivar a la ciudad al cien por ciento comenzando con los Servicios Públicos Municipales para que operen como debe de ser; lo que puedo ver desde ahora es una deficiencia enorme en cuanto a infraestructura en algo tan sencillo como lo es la recolecta de basura”, dijo.

“Tenemos puras carcachas ahí laborando, eso no puede ser, si queremos que nuestra ciudad esté limpia, necesitamos que quienes trabajan ahí en servicios públicos Municipales tengan la infraestructura necesaria”.

Señalo que otra prioridad es la iluminación, por lo que se comienza a convertir en un factor importante.

“Estamos conscientes que la administración está por terminar, sin embargo la autoridad actual instaló lámparas nuevas, pero pareciera que no lo están pues fallan demasiado, entonces hay problemas”.

“Esto no puede seguir así, necesitamos tener a la ciudad bien iluminada, como debe estar con el programa que implementaron o más bien canje de luminarias, pero no lo tenemos así, entonces tenemos que reparar esas fallas.”

“También vamos a rescatar la confianza en los tizimileños en el manejo de los recursos municipales, por lo que vamos aplicar una transparencia total desde el primer día de gobierno promoviendo que el ciudadano se interese en conocer y saber cómo se manejan los recursos y quiénes laboran en el Ayuntamiento, como lo hice saber hace 15 años, garantizando que habrá cero aviadores, vamos a ir trabajando con los ciudadanos de la mano para que sientan que su decisión valió la pena”.

Respecto a si auditaría las cuentas del Ayuntamiento actual, dijo: “No es una decisión que pueda tomar en este momento, porque no conozco las finanzas de la actual administración, yo fui diputado y me queda claro que quien tiene esa responsabilidad es la Auditoría Superior del Estado; sin embargo si al llegar se encontraran faltantes pues evidentemente tenemos que proceder primero a solicitar las aclaraciones respectivas a la administración saliente y en caso de que no se diera pues iniciar una investigación para rescatar esos faltantes”

¿Cómo enfrentará la situación del Covid-19?

“La ciudadanía nos ha dado en los últimos meses soluciones muy prácticas, pues cuando los ciudadanos pierden su empleo inician con el autoempleo por lo que necesitamos que el comercio se reactive respetando las medidas sanitarias”.

“El comercio personal y unitario nos permite un intercambio comercial que respeta la sana distancia porque es virtual por lo que tenemos que apoyar muy fuerte a los microemprendedores con capacitación, financiamiento, acompañamiento, pero también con difusión”.

“Recordemos que hicimos el compromiso de digitalizar nuestra ciudad creando una aplicación que nos permita vincular no solo a los servicios de emergencia, sino también promoviendo y difundiendo, enlazando a los clientes con los proveedores de las más diversas necesidades de los tizimileños”.

A los que no votaron por él les dice: “Respeto su decisión pero como ya lo hemos dicho desde el primer instante que supimos la tendencia favorable, lo señale y lo dije públicamente, para nosotros el proceso electoral ha quedado atrás, queremos trabajar para todos, la ciudadanía ha decidido y lo que les ofrezco es mi mano franca que vamos a trabajar con todos y vamos a ser totalmente incluyentes y que por favor evalúen a mi ayuntamiento en función de su desempeño”.

“Que se sientan en la libertad de manifestar cuando ese desempeño no sea el adecuado por los diferentes medios que hoy tenemos a nuestro alcance como las redes sociales.

“Les aseguro (a los tizimileños) que tendrán un ayuntamiento respetuoso de la diversidad política que tenemos , de la diversidad religiosa, de preferencias, para mí esa diversidad no es un problema por el contrario es una oportunidad”, expreso.— WENDY UCÁN CHAN