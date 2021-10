Habrá ''ley seca'' en Motul

El 7 de noviembre serán los comicios de los comisarios

El domingo 7 de noviembre próximo serán las elecciones de comisarios y delegados municipales y habrá “ley seca” desde el primer minuto del día y hasta las 8 de la noche, de acuerdo con la convocatoria que el Cabildo 2021-2024 aprobó por unanimidad anteanoche martes.

Las casillas abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde o hasta que vote la última persona que esté en la fila a las 4 p.m.

Luego, los funcionarios de casilla contarán los votos y, al final, fijarán afuera un cartel con los resultados.

Según la convocatoria, que el Ayuntamiento pegó en Palacio Municipal y en las comisarías y difundió en Facebook, los aspirantes tienen tres días, de hoy jueves 21 al sábado 23, para presentar por escrito su solicitud de registro en la Dirección de Gobierno del Ayuntamiento, ubicada en los altos del Palacio Municipal, en el horario de 8 a.m. a 2 p.m., acompañada de la siguiente información mínima:

I) Datos de cada uno de los integrantes de la fórmula (titular y suplente): a) apellido paterno, materno y nombre completo; b) cargo para el que se postula, c) manifestación, bajo protesta de decir verdad, que tanto el candidato propietario como el suplente saben leer y escribir, no son propietarios de expendios de bebidas alcohólicas, ni tienen intereses en esa clase de negocios, d) nombre completo y domicilio de la persona que será su representante (deberá cumplir con los requisitos a) y e) de la fracción siguiente).

II) La solicitud de registro de quien encabeza la fórmula y lo siguiente: a) copia de credencial de elector vigente (titular y suplente); b) comprobante domiciliario; c) constancia de vecindad expedida por el Ayuntamiento que acredite tener seis meses de residencia efectiva en la delegación o comisaría, en los casos en que su credencial de elector, siendo de la misma sección electoral, no coincida con la dirección de su comprobante domiciliario, probando así que viven en el área electoral designada; d) constancia de antecedentes no penales, con una antigüedad de expedición no mayor a tres meses previos de la fecha de presentación, y e) tomarse la fotografía respectiva para identificarle junto con su documentación, al recibir la constancia que le acredite como candidato(a) formalmente registrado(a).

Una vez cerrado el periodo de recepción de documentos, la Comisión Especial para la Elección de Autoridades Auxiliares dictaminará sobre el cumplimiento de los requisitos, a más tardar el lunes 25 de octubre por la noche.

El miércoles 27, a las 8 p.m., la secretaria técnica de la Comisión, Josefina Couoh Can, entregará las constancias de candidatos a comisarios y delegados.— F.E.S.