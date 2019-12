Habría aumento en el cobro del predial en Mérida

LXII Legislatura avala Paquetes Fiscales Municipales para 2020





MÉRIDA.- En sesión ordinaria, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad los dictámenes correspondientes a las Leyes de Ingresos 2020 de 105 municipios, distribuidos en dos paquetes de 52 municipios, así como la correspondiente al Ayuntamiento de Mérida y, por mayoría, las modificaciones a diversas disposiciones de su Ley de Hacienda.



En la plenaria de este miércoles, las siete fuerzas políticas también avalaron nuevas Leyes de Hacienda de Homún, Kaua, Muna, Opichén, Seyé, Sotuta y Telchac Pueblo; al igual que reformas a Leyes de Hacienda de Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzidzantún, Motul, Sacalum, Tekax, Temax, Tizimín, Tzucacab y Umán; además de la modificación de la Ley de Ingresos 2019 de Chicxulub Pueblo y la similar del ayuntamiento de Tekax.



El presidente de la comisión de Presupuesto, Víctor Sánchez Roca (PAN) informó que se les negó empréstitos a siete municipios por no cumplir con los requisitos de Ley, no obstante, sí fueron avalados ingresos extraordinarios por convenios con el Gobierno del Estado para el pago de laudos de trabajadores a 11 ayuntamientos.

También, detalló, se votó a favor que 58 municipios puedan obtener ingresos extraordinarios por convenios diversos en programas federales y estatales, así como a 21 ayuntamientos obtengan recursos extraordinarios por transferencias y subsidios.



“El Congreso del Estado giró oficios a los 106 municipios que implementarán estrategias de defensa ante los problemas económicos que sostenían y eso se refleja en las solicitudes presentadas en sus paquetes fiscales”, resaltó Sánchez Roca.



En su turno, el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández (PRI), añadió que con estos dictámenes, los municipios contarán, en tiempo y forma, con herramientas jurídicas para el ejercicio 2020 y certeza jurídica a los ciudadanos para los diferentes tipos de contribuciones.



“El Congreso del Estado ha cumplido a cabalidad con la observancia a la autonomía municipal y su autonomía hacendaria, verificamos la legalidad de dichas propuestas con seriedad, sensibilidad y apegado a derecho, anteponiendo la justicia social, el bien común y el diálogo, por encima de posturas personales o partidistas”, enfatizó.

Proponen aumento del predial en Mérida

En el caso de Mérida, Alejandro Cuevas Mena (PRD) señaló que se proponen aumentos en el cobro del predial, en el servicio de alumbrado público y de recolección de residuos sólidos, así como un refrendo por bóvedas de los panteones, que se contemplan en la Ley de Ingresos pero no se justifican en su Ley de Hacienda.



Agregó que en el tema del predial, existen artículos transitorios que establecen que si el predio tiene un valor menor de 500 mil pesos, el incremento de la tarifa no deberá ser mayor al 4%, pero si es mayor a 500 mil pesos, el aumento no deberá ser mayor al 10%.



En respuesta, Sánchez Roca aclaró que por Ley, se tiene que actualizar el valor catastral de los predios de Mérida, porque los ciudadanos quieren que valgan más, por esta razón, podría incrementar el costo del impuesto predial de manera proporcional; sobre las bóvedas, anunció que existe un problema de falta de estos espacios en los panteones, por lo que a partir del próximo año se pagará dicho refrendo cada tres años, que no afecta a los que actualmente cuentan con títulos de perpetuidad.

Síguenos en Google Noticias