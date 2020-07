Habría colapso económico

Organismos del puerto lamentan postura legislativa

PROGRESO.— Las arcas municipales están en cero, los principales servicios públicos como el agua potable y recolección de basura podrían ser afectados, Progreso puede colapsar por falta de recursos económicos lo que sería un grave problema. Por ese motivo se solicitó la aprobación de un préstamo de $36 millones para realizar diversos trabajos y generar fuentes de empleo, manifestó Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de este puerto.

El líder de la Canaco y Enrique Sánchez Sánchez, presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) convocaron a una rueda de prensa el lunes a las 11 horas en el Centro Stella Maris en la que darán su opinión sobre la negativa del Congreso estatal de aprobar el crédito solicitado por el Ayuntamiento. Es probable que asistan otros dirigentes de organismos sindicales.

Roberto Sánchez comentó que la solicitud del préstamo no fue discutida en el Congreso, los diputados solo alzaron la mano para votar, la mayoría para hacerlo en contra, no les importó afectar a un municipio donde se ha hecho mucho, hay obras y se sigue trabajando, todo está a la vista, así como las afectaciones que ha sufrido el puerto por la tormenta tropical “Cristóbal”.

“Como sociedad vemos que en el municipio se está trabajando, anteriores administraciones municipales solicitaron préstamos y se están pagando, el crédito que se solicitó y fue negado por el Congreso se necesita para más obras, para generar empleos, apoyar a mucha gente necesitada de recursos”, dijo.

Hay obras que se hacen de manera bipartita y tripartita, agregó, en las que el Ayuntamiento tiene que aportar su parte, pero las arcas municipales están en cero, no hay ingresos, pero hay gastos, ¿entonces cómo la Comuna pondría su parte en una obra en la que se requiere la participación estatal y municipal o federal?

“¿Qué puede hacer el Ayuntamiento si en una obra aportan maquinaria y mano de obra, pero falta el material que tiene que aportar la Comuna y por falta de recursos no lo puede dar? Por eso solicitaron la aprobación de un préstamo, pero los diputados ni siquiera lo discutieron”.

Roberto Sánchez comentó que por la pandemia del coronavirus, el período vacacional de Semana Santa se vio afectada y lo mismo ocurre con la de verano, lo que impacta en las arcas municipales porque no hay ingresos, no hay ferias ni eventos, no se instalan más negocios, “es lo que no tomaron en cuenta los diputados que no aprobaron el préstamo, porque Progreso es un municipio grande con amplia zona veraniega donde cientos de temporadistas ocupan sus casas y requieren de servicios, como agua potable y recolecta de basura”.— GABINO TZEC VALLE