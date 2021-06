Hacen despidos y remates

En Sucilá recogen material repartido en plena campaña

TIZIMÍN.— Una ola de despidos se comienza a dar en los ayuntamientos del Oriente, además de retiro de apoyos e incluso remate de vehículos oficiales tras el proceso electoral y a un par de meses de concluir las administraciones actuales.

En el caso de Tizimín, son contados los despidos que se comienzan a dar e incluso se han parado vehículos oficiales para evitar gastos en consumo de combustible y hay deudas con proveedores.

Una empresa privada que maquila uniformes para deportistas publicó en su cuenta de Facebook que el Ayuntamiento no le quería pagar el encargo de juegos de uniformes para el equipo Reyes, incluso subió las fotografías de uniformes, ofreciendo precios accesibles e invitando a la ciudadanía a que los donen.

En el ayuntamiento de Río Lagartos ayer, al cumplirse la primera quincena de junio y luego que los votos no le favorecieron al Partido Acción Nacional sino al Revolucionario Institucional, autoridades municipales realizaron despido de empleados causando enojo en la ciudadanía que hizo pública su molestia en Facebook.

José Hoil Rajón escribió: “Hoy recibí una noticia que desgraciadamente tuve que enterarme de terceras personas ya que el alcalde municipal no da la cara a ningún empleado que despidió injustificadamente.

“Hoy me removieron del Cargo de Director de la Dirección De Ecología y Medio Ambiente 2018-2021 Río lagartos del Ayuntamiento sin darme motivo y razón de ¿por que el despido? ,

“Erik Alcocer Estrada dime por qué fue el despido? acaso no te respondí como empleado acaso no te lucías con el trabajo que Yo hacía que hasta fotos te tomabas para subirlo en tu perfil.

“No me preocupo de nada Gracias a Dios di lo mejor de mi durante estos años.

“Me hubiera gustado seguir con más planes para mejorar Río lagartos y Las Coloradas.

“Aún así no me detuve cuando sufri una operación aún así seguía en el trabajo pero tu claro no entendías nada preferías estar en Mérida de paseo por que de trabajo nunca ibas y dejaré en claro como persona y enfermero eres malísimo no tienes el carisma y la humanidad y menos el profesionalismo como tal”

María José Cauich también publicó en su cuenta de Facebook: “Buen día como ustedes saben mi familia y yo no somos de publicar, ni comentar nada en la redes sociales pero no se me hace justo que el día ayer (lunes) le dijeron a mi esposo por la síndico del ayuntamiento que ella se portó amablemente, dio la cara y tubo (sic) los suficientes pantalones que al alcalde le hizo falta junto con el tesorero dejando cargando el muerto a una mujer para decirle a mi esposo que ya no tiene trabajo del agua potable que a partir de hoy el ayuntamiento se hace responsable de todo lo del agua, hoy se hizo entrega de llaves y herramientas lo que a él alcalde le hizo falta le demostró una mujer que tiene más ella que el todo porque por venganza política porque querían obligarnos a votar por un partido que ellos nos quisieron poner y por apoyar a otro hoy fue despedido mi esposo de su trabajo (por eso,) cualquier problema del agua potable el alcalde se hace responsable y el tesorero (también), fue un despido injustificado”.

En Sucilá dos días después de las elecciones comenzaron los despidos a los empleados de la Comuna ofreciendo al que guste quedarse tener el cargo de barrendero por un sueldo de 500 pesos.

Por si fuera poco, autoridades municipales mandaron a recoger el material de construcción que durante la campaña electoral se estaba repartiendo y además a las seccionales del PRI que debían llevar a los votantes a las casillas ya no les obsequiaron las bicicletas que les prometió el primer edil Diego Lugo Interián, sino que están en venta a un precio de $1,200.

En Buctzotz hace unos días se celebró una sesión se cabildo dónde los regidores aprobaron la venta de vehículos oficiales con el pretexto de finiquitar a los trabajadores y se suspendieron los apoyos de transporte y de traslados a la ciudadanía.— WENDY UCÁN CHAN