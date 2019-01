“Hacen negocios en lo oscurito”

Líder de Despertar Ciudadano pide aclarar “donativo”

VALLADOLID.— Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, dijo que la falta de transparencia del alcalde Enrique Ayora Sosa y de los que estuvieron involucrados en las negociaciones para recibir los $12 millones de “donativo” de una empresa cervecera, hace suponer que “están haciendo negocios en lo oscurito”, de los cuales resultan beneficiados económicamente, debido a que administran los recursos como quieran.

El Ayuntamiento habría recibido $12 millones de “donativo” de una empresa cervecera, y $250,000 de una refresquera, con la condición de vender exclusivamente sus productos en las instalaciones del Recinto Ferial, durante los tres años de su administración.

Grandes cantidades

Pat Xuluc comentó que “es legal” que de alguna manera el Ayuntamiento reciba donativos, pero cuando se trata de cantidades grandes, como ahora, es obligación de todo funcionario público transparentarlo, con el fin de que la sociedad esté enterada.

Agregó que no se tiene la certeza de si el dinero entró o no a las arcas municipales, lo que hace pensar que los recursos los estaría administrando el alcalde y sus colaboradores “como les dé la gana”, incurriendo en una irregularidad de la que incluso pueden ser sujetos a una investigación.

Manifestó que hacer este tipo de negociaciones con las empresas sin informar, indica que se pretenden gastar (el dinero) como quieran, lo cual los involucra en una irregularidad.

Según Pat Xuluc, los regidores deben ser los encargados de vigilar este tipo de situaciones y denunciarlas en su momento, pero lamentablemente los que están ahora “solo están sirviendo de paleros y cómplices” del alcalde al no decir nada.

Afirmó que la excepción son Rebeca Aldana Manzo y Geydi Che Dzib, quienes han denunciado irregularidades en la Comuna, por las que han sido blanco de señalamientos de otros ediles.

No hay utilidades

Finalmente, expuso que no es posible que al terminar la Expo Feria digan que no hubo utilidades y además se hayan gastado parte de los “donativos” que les dieron, sin tomar en cuenta otras firmas que “seguro les darán otras cantidades”, dinero que no se sabe a dónde va a parar.— J.A.O.O.