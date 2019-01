Hallan presuntas irregularidades en cuentas de Ugroy 

Dos frentes en conflicto

TIZIMÍN.— A pocos días de llevarse al cabo la asamblea para la revocación del nombramiento de Luis Cepeda Cruz como presidente del consejo directivo de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy), salen a relucir presuntas irregularidades, entre ellas una hipoteca de 6 millones de pesos.

La Ugroy agrupa a más de 4,500 productores de la región Oriente; actualmente hay 25 delegados que son presidentes de las diferentes asociaciones ganaderas de sus comunidades, o representantes ante su agrupación; cada uno tiene voz y voto en las asambleas que lleva al cabo el consejo directivo.

Mes a mes se rinden informes que en su mayoría los delegados aprueban y cada tres años asambleas electivas. Luis Cepeda lleva actualmente 12 años al frente del organismo, es decir que en cuatro períodos ha sido reelecto.

Con los cambios de gobierno y un panorama incierto para el sector agropecuario, está en juego una de las agrupaciones más importantes para los ganaderos que es la Ugroy.

Por un lado está la línea panista del actual gobernador Mauricio Vila Dosal encabezada por el aspirante Esteban Abraham Macari, y por otro la línea morenista del delegado federal Joaquín Díaz Mena.

Los intereses por rescatar el sector ganadero están a la vista, los delegados reconocen que los tiempos han cambiado y que otro debe ir al frente, pero se topan con un panorama incierto pues hay cuentas que no están claras y deudas sobre la mesa.

Carmen Pérez Valle, presidenta de la Asociación Ganadera de San Felipe y delegada ante la Ugroy, reconoce que han sido cómplices de Cepeda pero también asegura que ha sido una de las líderes que ha votado en contra de que aquél se reelija.

Sin embargo, en busca de nombrar a otro dirigente interino y de exigir cuentas claras se dan a la tarea de investigar y, dice, se sorprenden con lo que ha estado apareciendo, como una hipoteca de 6 millones de pesos a nombre de la Ugroy.

Créditos millonarios

Con pruebas en mano señala que hay varios oficios que constan en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) de hipotecas por créditos millonarios para la adquisición de insumos en la planta de alimentos así como para el remozamiento de la Ugroy.

“No podemos perder de vista que el patrimonio de la Unión es de mucha gente; confluyen muchos intereses y la idea es dar un paso para que don Luis entregue la Unión, se designe un interino a través de una asamblea que sea lo más sana posible y de manera pacífica.

“Pero también queremos saber en qué condiciones está el patrimonio de la Unión y por eso exigiremos un informe”.

La delegada de San Felipe indica que hay ciertas declaraciones que Luis Cepeda ha hecho ante la prensa por el trabajo de 40 años, lo que le causa extrañeza.

“Lo interesante acá es analizar si el campo y si la ganadería requieren un crédito para tener un edificio que a lo mejor está muy bonito pero es una deuda que al final le cuesta al pequeño ganadero”, apunta.

Dudas

Según refiere, durante mucho tiempo les han dado un informe no muy claro de las cuentas de cada mes, pero no saben a detalle cuántos activos, pasivos y deudas hay. “Hoy aparecen hipotecas por $6 millones en el banco Ve por Más; ¿qué más habrá?, aún no lo sabemos”.

“Las instalaciones de un local no es de mucha utilidad para los ganaderos y tiene un préstamo, ahora nuestra duda es ¿con qué dinero se hace el complejo ganadero? porque tampoco lo tenemos claro, porque si son apoyos de gobierno creo que lo más justo es que se rindan cuentas clara, no solo es hablar por hablar.

En cuanto al complejo ganadero señala que lo poco que saben es que son tres etapas: una es la subasta, la segunda de mejoramiento genético y la tercera es de un centro de acopio para exportación y lo que les asombra pues es increíble que se haga.

“Tenemos reglas sanitarias, tenemos un estatus fitosanitario en el estado que tenemos que cuidar, y si lo vas a cuidar, en primer lugar ese bien que están haciendo no puede ser para todos los ganaderos a menos que todos los que entren y vendan tengan una prueba de ato libre o de estar fuera de tuberculosis y brucela. Eso es un costo adicional a la producción pues de por sí aquí el pequeño comerciante no está acostumbrado a tener ese registro porque es caro, es un costo adicional”.

“Además, cuántos de los pequeños ganaderos tienen para vender 15 ó 20 animales; no por una pieza va a ir un doctor a certificar el ganado, En nuestra zona son pequeños ganaderos que tienen dos o tres reses y lo que hacen es venderle al comerciante que tengan a mano”.

“El señor tiene razón al decir que son muchas empresas las que tiene la ugroy, por eso se tiene que sentar uno de manera responsable y gente que tenga ética y conocimiento, tenemos que profesionalizar al campo”.

A la presidenta de la AGL en San Felipe se le cuestiona sobre asambleas electivas o los informes mensuales, donde la mayoría votaba a favor a lo que responde que “siempre fue información poco clara, siempre les desviaban el tema, muchas veces jugando con las necesidades”.

En cuanto al tema de aparcería señala que se ha topado con personas que luego de adquirir créditos no saben qué hacer porque aparecen en el buró y en lugar que les den su pagaré porque han concluido sus préstamos les dan una hoja donde certifica que está liquidada la deuda, “lo que no es suficiente y te da a pensar que hay ciertas irregularidades”.

“Fantasmas”

Afirma que por más que han tratado en pedir informes se encuentran con que no se les puede proporcionar en la Ugroy, cuando los delegados tienen representatividad: “Parecemos fantasmas”.

“Yo represento una de las asociaciones que no ha votado para que él (Cepeda) permanezca y consta en actas y si no aparece es porque quiere decir que lo manipularon. Hay videos y perfectamente pueden ver quién levanta la mano.

Dice que previo a las asamblea se toman acuerdos para que levanten la mano a favor de Cepeda, porque si no, “te amenazan con destituir”.

“Desgraciadamente los delegados han visto su beneficio porque así se los han dicho y se toman acuerdos con los presidentes. Es lamentable, pero es una realidad y en los tiempos que estamos ahora no se puede permitir “

Los delegados son cómplices? se le pregunta.

“Nos han manipulado y podría decir que sí, me siento cómplice, pero llega un momento en que delante de una asamblea a los delegados se les intimidaba, no se podía hacer nada porque así como hay muchos intereses, también hay mucha necesidad.

En torno a las quejas por presuntas irregularidades y cuentas no muy claras se buscó al tesorero de la Ugroy Alonso López Navarro quien opinó: “No puedo opinar no me quiero meter en Honduras ni en Guatemala, en ningún lado, estoy neutro en este momento, no me quiero meter en problemas, el que entre lo va a checar” dijo.- WENDY UCÁN CHAN

Malos manejos

Las acusaciones de presuntas irregularidades en la Ugroy comenzaron el año pasado.

Piden auditoría

En octubre, dirigentes de la Asociación Ganadera de Tizimín demandaron a las autoridades que se realice una auditoría a la gestión del líder Luis Cepeda Cruz por presunto manejo arbitrario y poco transparente de los recursos públicos que el gobierno ha entregado a esa organización.

Cambios al estatuto

Cepeda Cruz, exalcalde priista de Buctzotz, preside la Ugroy desde 2007 y desde entonces se ha reelegido en tres ocasiones, gracias a las modificaciones que hizo de los estatutos.

Más sospechas

De igual forma demandan auditoría sobre la operación y administración del Comité Estatal de Protección Pecuaria, que también preside Cepeda.