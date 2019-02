Harriet Turner no es representante de la Santa Sede

En la Nunciatura nadie la conoce

En respuesta a una solicitud del Diario, la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en México confirmó que no tiene vínculos con la señora Harriet Turner, ni conocimiento de las labores que, ella afirma, realiza como representante del Vaticano.

Monseñor Kevin Stuart Randall, consejero de la Nunciatura, indicó en un correo electrónico —del cual envió copia al arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega— que no la conocen y que “la Santa Sede no ha notificado a la Nunciatura la presencia de ningún otro representante en el país de México que no sea el Nuncio Apostólico” (Franco Coppola).

La señora Turner firmó anteayer en Oxkutzcab un supuesto convenio de trabajo que “traerá grandes beneficios y posicionará a este municipio a nivel internacional, pues se abrirán mercados para colocar la producción agrícola en la Unión Europea”. También estuvo en Samahil y Opichén.

Un rastreo de registros en distintos portales en internet y páginas de redes sociales arrojó que la señora Harriet Turner se ostentaba hasta el año pasado como Embajadora de Paz y Ética Global de la Unesco WFUCA. Sin embargo, ante reiteradas quejas e incluso acusaciones de estafa, la Unesco México se vio obligada a colocar, de forma permanente, un aviso en su portal web que dice: “La Sra. Harriet Turner NO es una Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. Ella no representa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura bajo ningún concepto, de ninguna manera, y no cuenta con ninguna atribución para expresarse en nombre de nuestra Organización”.— Juan Carlos Góngora