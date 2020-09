Hartos de esperar dragado

Desde Chuburná piden ya no sacar arena del playón

PROGRESO.— Habitantes de la comisaría de Chuburná señalaron ayer viernes que ya extrajeron más de mil volquetes de arena del playón del puerto de abrigo, y pidieron que se suspenda la extracción y comience el dragado de la bocana y la dársena del refugio pesquero que desde hace varios años se encuentran azolvadas.

Mariano Tzab Sosa, permisionario pesquero y restaurantero de Chuburná Puerto, dijo que cada volquete se lleva seis metros cúbicos de arena.

Afirmó que los vecinos de ese puerto ya están cansados de ver todos los días desde junio que pasen los camiones de volteo llenos de material que sacan del playón.

Llevan la arena a la zona veraniega de Chicxulub y Uaymitún y para escuelas de Mérida, según la información que personal encargado de la extracción del material proporcionó a los habitantes, explicó Tzab Sosa.

Además de sacar mucha arena y dejar la orilla del playón como zona de peligro porque quedó hondo, los volquetes dejan lodo al pasar en las principales calles de ese puerto, el lodazal es todo el día e impregna a los vehículos del puerto, que resultan dañados por el salitre.

Tzab Sosa señaló que los vecinos de ese puerto están muy molestos, ya no quieren que sigan sacando arena del playón y que las calles las dejen sucias.

Afirmó que ya reportaron el caso al comisario municipal (Gaudencio Damián Cab Ek), pero no hace nada, no interviene, solo dice que uno de los ingenieros encargado de supervisar la extracción ofrece corregir esa situación, pero no cumple.

Los vecinos ya están cansados que saquen mucha arena, subrayó, así que están ya pensando en bloquear el paso de los volquetes y evitar que sigan sacando arena, pues aún no cumplen con los trabajos de dragado que ofrecieron que se hará cuando comenzaran a sacar arena en junio pasado.— G.T.V..