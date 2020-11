Hartos de los baches-fosas

Exigen servicios al cumplir Umán 30 años de ciudad

UMÁN.— Ayer viernes, al cumplirse 30 años de que Umán fue declarada ciudad, mototaxistas de varias agrupaciones protestaron en Palacio Municipal debido a las calles rotas e intransitables y la falta de seguridad, agua potable, alumbrado público y alcantarillas pluviales.

Al final, el alcalde Freddy Ruz Guzmán se comprometió a solucionar el problema de los baches.

A las 10 de la mañana, unos 30 mototaxistas estacionaron sus vehículos de trabajo ante Palacio y dijeron que iban a entrar a hablar con Ruz Guzmán para quejarse de las calles rotas y otros problemas del municipio.

Sin embargo, Ruz Guzmán salió a hablar con ellos y les pidió formar una comisión para entrar a su oficina.

La vecina Juana Adelaida Montero Quintal y los mototaxistas José Daniel Noh Salas, Francisco Gómez Fuentes, José Augusto Dzul Xool y José Luis Cen Kantún fueron quienes entraron, en representación de las agrupaciones FUT, ATC, ATU, ATN, UTM y algunos piratas presentes en el plantón.

Mientras los demás esperaban afuera del Palacio, policías municipales y estatales anotaron los datos de los mototaxis estacionados, algunos en doble fila, y dirigieron el tráfico vehicular en la zona.

Incluso, un tráiler chocó contra una camioneta a unos metros del Palacio, debido a que los mototaxis obstruyeron por completo un carril de la carretera federal.

“Venimos a manifestarnos por los huecos que hay en todo Umán, solamente en la calle 7 entre 20 y 22 de San Francisco hay como 5,000 huecos que hasta parecen fosas sépticas por su tamaño”, dijo Eduardo Antonio Tinal Castillo al alcalde.

“Hay algunos que hasta nosotros tenemos que rellenar. Metí mi solicitud para que reparen los baches hace 15 días y hasta ahora nada.

“El alcalde no atiende nuestras quejas; además no hay seguridad, falta el agua potable y, para colmo, no hay control con los mototaxis piratas. Es por eso que estamos enojados”, abundó.

Ruz Guzmán replicó: “No me escondo, aquí estoy para dar la cara, entiendo su enojo por los baches.

“Estamos trabajando en el bacheo pero las constantes lluvias que este año cayeron dificultan la labor, además hay escasez de material.

“Pero ya me comprometí a que el sábado (por hoy) se va a bachear la calle 28 de San Lázaro y así estaremos bacheando las calles”, dijo.

Los inconformes le recriminaron al primer edil que los $9 millones con que se construye un mercado en la colonia San Francisco deben utilizarse para reconstruir las calles destruidas.

Sostuvieron que no se necesita un nuevo mercado cuando las calles están llenas de baches y nunca se habían visto en mal estado las alcantarillas, el alumbrado público y el agua potable.

“Lo del mercado de San Francisco se está haciendo para evitar aglomeraciones en el mercado del centro y es una obra que se aprobó a inicios de año y no se había dado el problema de tantos baches porque, si no, hubiéramos destinado ese recurso para hacer calles; además de que los recursos no se pueden destinar en estos momentos para hacer calles”, les contestó Ruz Guzmán.

“Pero estamos trabajando para bachear, porque desgraciadamente muchos recursos federales, como Ramo 23 y Fondo Metropolitano, han desaparecido, en donde se metían muchos proyectos para el municipio y que desgraciadamente ya no se van a poder hacer”, alegó.

“Pero me comprometo a seguir bacheando en la medida de nuestras posibilidades y hasta el último día de nuestra administración, ya que yo pedí estar aquí y aguanto vara.

“Pero igual hay que exigirle al gobierno federal que si no envía el recurso, al menos que ellos lo hagan”, consideró Ruz Guzmán.— Carolina Uc Quintal

De un vistazo

Vigilarán hoy el bacheo

Al final, los mototaxistas inconformes le dijeron al alcalde Freddy Ruz Guzmán: “Vamos a estar pendientes del inicio del bacheo en las calles el sábado (por hoy)”.

Cerrarán calles

“Si no vemos que cumple, entonces vamos a volver a venir (al Palacio Municipal) a cerrar las calles, porque no podemos seguir con las mismas calles.

Peligro de accidentes

“Lo que queremos es que nos solucionen ese problema que pone en riesgo la seguridad de nosotros y del pasaje”.