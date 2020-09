Hartos en Motul del mal servicio que les da la CFE

Si no resulta un remedio preparan manifestación

MOTUL.— Vecinos del fraccionamiento Puertas del Sol se manifestaron anteanoche contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tras permanecer 12 horas sin energía eléctrica.

Luego de tres meses de vivir apagones, variaciones de voltaje y diversos artefactos electrodomésticos quemados, una cuadrilla de la CFE llegó ayer para cambiar un transformador al mediodía.

Cerca de 50 vecinos se reunieron en la calle 22 entre 11 y 11-A de dicho fraccionamiento para reclamar las horas sin energía eléctrica y hasta pidieron la cabeza de la comisaria Ofelia Ramírez.

Entre las quejas que mencionaron la noche del viernes a las 11:30 es que dicen estar hartos y cansados de tantos apagones, que causan averías en los equipos electrónicos, dormir sin ventilador a 30 grados centígrados por las noches y tener que lidiar en las mañanas para ver que los menores puedan tomar sus clases como los demás, agregaron vecinos molestos.

Aseguraron haber mandado oficios a las oficinas de la CFE ubicada en el estacionamiento de Plazas Oasis del centro de esta ciudad, sin embargo, no hubo respuesta.

A esto se suma el caso de una mujer de 91 años de edad que tiene que ser nebulizada y sin energía eléctrica no se puede.

“Tenemos niños deshidratándose con el calor de la noche, comida descompuesta y los de la comisión durmiendo tranquilamente ya que no pueden trabajar”, comentaron los vecinos reunidos.

Entre las calles afectadas está la 22 entre 9 y 11; 11-A sumando un total de 100 viviendas lo que equivale unas 300 personas aproximadamente.

Los vecinos pidieron la cabeza de la comisaria del fraccionamiento, Ofelia Ramírez, ya que no hizo nada para remediar el problema. Y aseguran que la CFE no da un buen servicio, pero sí cobra puntual sus recibos y para colmo no existe disminución en sus costos que no usan al 100%.

Ayer sábado a las 9 de la mañana se restableció la energía eléctrica y cerca de la 1 p.m. llegó una cuadrilla de la CFE para cambiar el transformador, el responsable del cambio llegó en una camioneta con rótulos de la compañía pero sin placas. El segundo vehículo, con canasta, era un Ford de color blanco, placas CP-76-923 del Estado de Campeche.

Vecinos anticiparon ir a manifestarse mañana lunes a las 9 a.m. si no se soluciona el problema, sin embargo, ante la respuesta de la CFE de cambiar el transformador optaron por esperar si funciona el remedio en las siguientes horas o de lo contrario continuarán con lo planeado.— MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH