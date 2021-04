Según la legislación de México, hasta 140 años de prisión les darían a las cinco personas acusadas del secuestro de un hotelero en Yucatán.

No obstante, la Fiscalía yucateca no ha acusado a los presuntos secuestradores por el delito de homicidio del empresario, hallado muerto en Cancún.

La víctima del secuestro: un hotelero en Yucatán

La víctima es Jaime Francisco Chay Pérez, “Colado”, dueño de dos hoteles en su natal puerto de El Cuyo, comisaría de Tizimín, municipio ubicado en el oriente del estado de Yucatán.

Sobre este caso, la Fiscalía de Yucatán boletinó el 26 de abril de 2021 que fue Chay Pérez fue privado de manera ilegal de su libertad cuando transitaba en la carretera Tizimín-Colonia Yucatán y después fue llevado al vecino estado de Quintana Roo, donde los acusados se comunicaron con la familia de la víctima para pedir rescate.

Los presuntos secuestradores

En el mismo comunicado, la Fiscalía de Yucatán informó que, tras cumplir una orden de aprehensión (no dice qué día la ejecutó), presentó el lunes 26 de abril a G.J.M.L., M.A.P.M., Y.M.M.L., M.A.P.B. y D.L.P.B. ante el Juzgado Segundo de Control, en Mérida, y los acusó del delito de secuestro agravado.

En publicaciones en Facebook, se difunde las fotografías de los ahora imputados, con la siguiente información.

Gregorio Jesús M. L., alias “El Chuy”, de 20 años de edad, originario de Tizimín y con domicilio en El Cuyo. Se afirma que fue quien con engaños logró que “Colado” vaya a la carretera El Cuyo-Colonia Yucatán, donde lo "levantaron".

Los hermanos Marco Antonio P. B., de 18 años de edad, y Diana Laura P. B., de 20, ambos con domicilio en Cancún.

Manuel Alberto P. M., de 23 años de edad, y Yiruba Merari M. L., de 39 años y madre de tres hijos, ambos vecinos de Cancún.

Los hechos: el secuestro del hotelero en Yucatán

Miércoles 21 de abril de 2021: A Chay Pérez lo "levantaron" en la carretera que va de la ciudad de Tizimín a la comisaría tizimileña Colonia Yucatán, otrora pueblo de aserraderos madereros ubicado antes del puerto de El Cuyo.

Jueves: 22 de abril: El auto Chevrolet Aveo rojo placas YXX-714-C, propiedad de Chay Pérez, fue encontrado abandonado en la entrada de un rancho, en la carretera Tizimín-Colonia Yucatán, cerca de la comisaría de Emiliano Zapata.

Los hechos tras el secuestro: el hotelero es hallado muerto

Viernes 23 de abril: Policías de Yucatán interrogaron a personas en un supermercado ubicado en la avenida Puerto Juárez, conocida como Talleres, en la ciudad de Cancún.

Luego, ese mismo viernes, unos 70 agentes catearon un predio del fraccionamiento Vista Real, ubicado en la supermanzana 252.

Ahí detuvieron a los cinco ahora acusados, quienes, se dice, tenían a una persona secuestrada en el domicilio.

El mismo viernes, después del cateo, el empresario hotelero fue hallado muerto, embolsado, cubierto con cal y tirado en un área verde de la avenida Monte de Gibraltar con cerrada Monte Benacantil de la misma supermanzana 252.

Se dice que el hotelero no presenta lesiones por arma de fuego o punzocortante, así que se sospecha que murió estrangulado o asfixiado.

Según las primeras declaraciones de los entonces detenidos a los policías, Chay Pérez se puso agresivo, ellos perdieron el control de la situación y él murió de un infarto cardíaco.

El presunto rescate por el secuestro del hotelero en Yucatán: $10 millones

También se afirma que la familia pagó 10 millones de pesos como rescate y que Chay Pérez debía precisamente 10 millones de pesos a personas que le dieron ese monto para que compre terrenos y los revenda.

En Facebook circula una foto del hotelero sentado en un colchón, tiene los ojos vendados, sangre en la nariz, moretones en ambos brazos y las manos atadas juntas, al frente, con una tela de color claro. Vestía solo pantalón color oscuro. Se presume que es la foto enviada a la familia al momento de solicitar el rescate.

El proceso penal

Lunes 26 de abril: La Fiscalía de Yucatán presentó a los cinco detenidos ante una jueza de Control, en Mérida, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso penal.

Viernes 30 de abril: Está programada la audiencia de vinculación a proceso penal. Es decir, la jueza decidirá si hay evidencias para procesar o no a los cinco acusados por el secuestro del empresario.

O la Fiscalía presenta pruebas de que los cinco "levantaron" a Chay Pérez. O los acusados y sus abogados presentan evidencias de que estaban en otro lugar al momento del secuestro, no en la carretera Tizimín-Colonia Yucatán el 21 de abril.

El castigo penal para el secuestro agravado

En Yucatán, según el Código Penal del Estado, se sanciona con de 10 a 40 años de prisión a quien prive de la libertad a una persona con el propósito de:

Obtener un rescate, un derecho o el cumplimiento de cualquier condición; Que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole, y Causar daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona.

Sin embargo, en México, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece sanciones mayores para el secuestro, cuando ocurren ciertas circunstancias, y cuando la víctima pierde la vida, como fue el caso del hotelero tizimileño.

En el caso de Chay Pérez hay indicios de que lo secuestraron mediante el engaño que le hizo un joven vecino de El Cuyo que se aprovechó de su confianza y, además, en vida lo golpearon y lesionaron, circunstancias establecidas en el artículo 10 de la mencionada ley federal.

Por su lado, el artículo 11 de esa misma ley impone una sanción de 80 a 140 años de prisión a los procesados que participan en el secuestro y el homicidio de una persona.

Hasta ahora la Fiscalía de Yucatán ha difundido que ha recabado indicios de que los cinco ahora imputados participaron en el secuestro de Chay Pérez, mas no los ha acusado del homicidio, lo que puede significar que aún no tiene suficientes evidencias que no dejen lugar a dudas de que ellos también le causaron la muerte al hotelero.