Hasta con patrullas fumigan en Motul

Vecina propone que se regalen los lotes sin chapear

MOTUL.— Como anunció la Comuna, anteanoche se inició la campaña de fumigación de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y la Dirección de Salud contra el mosco que transmite el dengue, zika y chikungunya.

Armando Kuk Chalé y Wendy Canul, edil y directora de Salud, dieron el banderazo para que los vehículos empiecen la fumigación.

Se dijo que los vehículos y equipos con los que fumigan las comisarías son propiedad del Ayuntamiento.

También se dijo que en esta campaña se usan hasta las camionetas adaptadas, como patrullas, con el fin de abarcar un buen número de comisarías y colonias.

Las solicitudes de la fumigación no se hicieron esperar en la cuenta del Ayuntamiento en Facebook.

Felipa Uitz Canché pidió que no se olviden de la calle 34 de la colonia San Silverio, hay muchos moscos porque hay muchos baldíos.

Manuel Lara Can solicitó que los fumigadores lleguen a Ucí porque andan con todo los mosquitos.

Alba Palma dijo que ojalá sí fumiguen porque si no se muere de Covid, se muere por tanto mosco, y que regalen los lotes que no se desyerban porque por ellos hay mucho mosco.— Mauricio Can Tec